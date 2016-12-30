Ибрагим Цаллагов: "Не думал о том, с кем буду соперничать в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов подчеркнул, что готов к здоровой конкуренции в новой команде. По словам хавбека, перешедшего в состав сине-бело-голубых из "Крыльев Советов", на футбольном поле нет авторитетов.

- С кем придется конкурировать для себя, наверняка, уже прикинули? - вопрос Цаллагову.

- Не думал об этом. Я знаю, что готов к здоровому соперничеству. И потом, даже твои конкуренты, это в первую очередь - товарищи по команде. Во всяком случае, я привык относиться к ребятам именно так. А как там сложится в плане конкуренции - посмотрим. Как говорится на футбольном поле нет авторитетов. А играть будет более достойный.

- Бывали ли вы в Петербурге не только как игрок "Крыльев"?

- Да, с женой на пару дней как-то заезжали. Этот город, мне кажется, всем нравится. Погода, конечно, очень переменчива, но это не проблема.

- Уже представляете себя на "Петровском" не в качестве гостя, а игроком "Зенита"?

- Это будет очень интересно! Но насколько я понимаю, в Питере уже и новый стадион на подходе?

- Так и есть. Говорят, что три последних домашних матча сезона "Зенит" может сыграть именно на нем.

- Вот видите как хорошо! (Сергей ЦИММЕРМАН)

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