Ибрагим Цаллагов: "Не часто общаюсь с Луческу тет-а-тет"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов отметил, что еще не до конца адаптировался в команде из Санкт-Петербурга, информирует клубная пресс-служба. Также футболист подчеркнул, что его достижения стали возможными благодаря членам семьи.

– С кем из игроков "Зенита" вы больше общаетесь? Вспоминаете ли Самару с Анюковым, например?

– Саня спрашивал меня про Самару, но основательных разговоров еще не было. А общаюсь нормально со всеми, проблем нет.



– Вы уже почувствовали себя в "Зените" своим? Как вам атмосфера в коллективе?

– Наверное, я еще не до конца адаптировался, нужно чуть больше времени. Свою роль играет и то, что я еще толком не был в Петербурге, буквально несколько дней, все остальное время мы провели на сборах. А атмосфера в команде хорошая, все ребята ведут себя раскрепощенно, нет ни зажатости, ни недомолвок.



– Известно, что разгром "Спартака" вы посвятили своей бабушке. Кто еще ваши персональные болельщики?

– Персональные болельщики – это вся моя семья и друзья, они всегда очень поддерживают меня. Бабушка с моими братиками и сестренками часто ходит в церковь, молится за меня, чтобы все было хорошо. В Осетии много святых мест, мой друг часто ездит туда. В семье за меня всегда сильно переживают, не спят, если плохая игра. Поддержка с их стороны колоссальная, того, чего я добиваюсь, я добиваюсь и благодаря им.

– Общаетесь ли вы с Мистером? И отличаются ли тренировки в "Зените" от тех, что были в Самаре?

– Тет-а-тет с Мистером общаюсь не часто, в основном все происходит в процессе тренировок. От самарских они отличаются в основном интенсивностью. И в "Крыльях", и в "Зените" много работы с мячом.