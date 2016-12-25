Ибрагим Цаллагов: "Мне никто не говорил о переговорах с "Зенитом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов не подтвердил информацию о проведении переговоров с "Зенитом". Ранее глава совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин сообщил "СЭ", что хавбек может пополнить ряды сине-бело-голубых.

- Правда ли, что вы переходите в "Зенит"? - вопрос Цаллагову.

- Не знаю, о чем вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу.

- Только что дозвонился до главы совета директоров "Крыльев". Дмитрий Шляхтин говорит о том, что переговоры между клубами ведутся, но окончательной договоренности нет.

- Мне никто не звонил и не говорил об этом.

- Насколько вам был бы интересен вариант с "Зенитом"?

- Не люблю фантазировать. Но, по-моему, вы задаете риторический вопрос.

- Чувствуете себя готовым к конкуренции в таком клубе?

- Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе – уже не важно. Конечно, до меня слухи о "Зените" доходят. Но это все слухи, а комментировать их правильным не считаю. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью с Цаллаговым скоро в "СЭ"