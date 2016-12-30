Ибрагим Цаллагов: "К слухам о переходе в "Зенит" сначала отнесся несерьезно"

Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов подчеркнул, что решение о смене клубной прописки далось ему нелегко. Хавбек надеется, что в "Крыльях Советов" и Самаре поймут его переход. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми, который рассчитан на три с половиной года.

- Когда вы поняли, что интерес со стороны петербургского клуба - действительно предметный? - вопрос Цаллагову.

- Неделю назад, может быть чуть больше. Узнал об этом от моего агента. Он работал именно в этом направлении.

- Как отреагировали на его слова о том, что можете оказаться в "Зените"?

- Сначала не совсем серьезно. Слишком уж много раньше вокруг меня ходило слухов, в том числе и в прошлые годы. Но по мере того, как мы продвигались вперед в переговорах, поверил что, на этот раз это не просто разговоры.

- Решение перейти в "Зенит" далось легко?

- С одной стороны понимал, что передо мной открываются новые двери. Да и до зимних сборов уже не так далеко. И многое зависит от того, как себя на них проявлю. В то же время, я пришел в "Крылья" восемь лет назад, можно сказать, совсем юнцом. В итоге там закалился, а Самара стала для меня вторым домом. Можно сказать, прирос к этому городу, клубу, болельщиками. Поэтому мысль о том, что покидаю их, что могу расстроить их своим уходом тоже в голове сидела. Но я надеюсь, Самара меня поймет.

Она навсегда останется в моем сердце. Я обязательно сюда вернусь, пусть и в качестве гостя. Обязательно попрощаюсь со всеми - от работников клуба, до болельщиков. С другой стороны я знаю, что в Самаре есть много людей, которые будут болеть за меня вне зависимости от того, за какой клуб буду играть. Очень благодарен им за поддержку и за, то, что они меня понимают. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Цаллагова в ближайшее время в "СЭ"