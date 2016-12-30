Ибрагим Цаллагов: "Хотел бы играть в "Зените" под 15-м номером"

Полузащитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов подчеркнул, что у него не было конкретных предложений о переходе от других клубов. Сегодня хавбек, ранее выступавший за "Крылья Советов", подписал контракт с сине-бело-голубыми, рассчитанный на три с половиной года.

- Уже знаете, какой возьмете в "Зените" номер? - вопрос Цаллагову.

- Вы меня об этом спросили - и впервые об этом задумался. Хотел бы - 15-й. Но если он занят - ничего страшного. Выберу другой свободный (15-й номер сейчас у Павла Могилевца. - Прим. "СЭ").

- История с переходом в "Зенит" не сбила вам планов на отпуск?

- Отдохнем, когда будем постарше (улыбается).

- Другие варианты кроме "Зенита" у вас были?

- Слухи ходили, но конкретики не было.

- Погоня за "Спартаком", Лига Европы - вторая половина сезона заиграет теперь для вас другими красками?

- Наверное. Я, правда, в такой ситуации еще не был никогда. Но могу сказать, что тренироваться буду как и раньше - отдавая все силы. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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