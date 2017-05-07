Хоккейный "Спартак" поздравил футбольных одноклубников с победой в чемпионате России

Генеральный менеджер хоккейного "Спартака" Алексей Жамнов поздравил футбольный "Спартак" с победой в чемпионате России. Красно-белые после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура досрочно стал чемпионом, завоевав титул впервые с 2001 года.

- Хоккейный "Спартак" поздравляет футбольных одноклубников с завоеванием долгожданного титула. От лица клуба хочу пожелать футболистам "Спартака" не останавливаться на достигнутом. Верим, что этот титул – это только начало, и Спартак еще не раз поднимет кубок в ближайшие годы, - цитирует Жамнова "Р-Спорт".