Хави Грасия: "Сколько нужно еще денег, чтобы атака "Рубина" заиграла? Не знаю, что ответить"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Зенита" (0:2) в домашнем матче 21-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде не хватало цепкости в защите. По словам испанского специалиста, его подопечные создали слишком мало моментов, передает корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ.

– Счет первого тайма не отразил ход игры, – подчеркнул Грасия. – Ребята старались, бились. У соперника не было много моментов, но "Зенит" забил. У нас были шансы, но нам не хватило завершения. В защите же не хватило цепкости. Преимущества первого тайма сопернику хватило.

– Выход Лестьенна и Рочины, как оцените их игру?

– За счет них мы планировали усилить атаку. Рубен играл справа, Макс помогал Жонатасу. Но моментов мы создали очень мало.

– Сколько нужно еще денег, чтобы атака "Рубина" заиграла? У болельщиков не осталось терпения.

– Я не знаю, что ответить на вопрос про деньги. Я стараюсь извлекать пользу из игроков. У нас впереди Кубок. А вопрос про деньги, видимо, каверзный.