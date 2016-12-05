21:59 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Рубин" заслуживал как минимум ничьей"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после гостевого поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) отметил, что не видит смысла рассуждать о том, заслуживал ли нападающей хозяев Квинси Промес прямой красной карточки за фол на Тарасе Бурлаке. По словам специалиста, казанская команда наиграла на ничью в сегодняшней встрече.

– Не имеет смысла рассуждать о том, была ли у Промеса прямая красная карточка в первом эпизоде или нет, – сказал Грасия в эфире программы "После футбола". – Правда, подобная ситуация случается с нашей командой уже не первый раз. Я хотел бы сконцентрироваться на игре "Рубина". Мы действовали хорошо, особенно во втором тайме. "Рубин" заслуживал как минимум ничьей, игроки очень хорошо поработали.

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