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Хави Грасия: "Рубин" с воодушевлением ждет матча против "Спартака"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия перед гостевым матчем 17-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда хочет продолжения удачной серии в заключительной встрече первого круга премьер-лиги. По словам специалиста, казанцы с воодушевлением ждут игры против лидера чемпионата России.

– Мы играем против очень серьезного соперника, – сказал Грасия в эфире "Матч ТВ". – Это очень ответственный матч, мы играем против "Спартака" на его поле. "Рубин" с воодушевлением ждет этой игры. Хотим, чтобы удачная серия команды продолжилась в заключительной встрече первого круга чемпионата России.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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