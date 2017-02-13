Хави Грасия: "Рубин" начал игру со "Спартаком" тяжеловато, но затем выправил ход событий"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью клубной пресс-службе после победы в товарищеском матче над "Спартаком" (4:2) подчеркнул, что его команда сыграла очень здорово. По словам наставника, он доволен тем, как его подопечные провели эту встречу.

– Мы продолжаем нашу подготовку, – сказал Грасия. – Сегодня мы провели матч против очень сильного соперника. "Спартак" выставил свой боевой состав, футболистов, которые являются основными по ходу сезона. Наша команда сегодня очень здорово играла. Вошли мы в игру тяжеловато, но затем выправили ход событий. Мы стремились дать игровое время футболистам, многие из них сыграли по 90 минут независимо от того, как конкретно каждый из них действовал на поле. В принципе я очень доволен тем, как ребята поработали.

– Повлияло ли не лучшее качество газона на игру?

– Поле не сильно мешало. Конечно, стоит учитывать, что накануне здесь проводился матч и шел дождь. Безусловно, это повлияло на качество газона. Но в целом поле никак не повлияло, мы довольны условиями проведения игры. Были моменты, когда у нас получалась комбинационная игра. Когда было необходимо, мы старались играть строго в обороне, забили четыре гола. Но есть и моменты, которые требуют улучшения с нашей стороны: по-прежнему мы пропускаем голы, сегодня пропустили два, и этот аспект нужно улучшать.