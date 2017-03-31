Хави Грасия: "Канунников получил травму в сборной России"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 21-го тура против "Зенита" подчеркнул, что возвращение на "Казань-Арену" должно помочь его команде. Также специалист отказался обсуждать разговор, состоявшийся внутри коллектива во время паузы на игры сборных, передает корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ.

– Как команда провела время перерыва на матчи сборных?

– Мы качественно поработали в этот период. У нас было время на подготовку. Большая часть команды была в Казани. Из негативного отмечу травму Максима Канунникова, которую он получил в сборной.

– Все знают, что в команде был не очень приятный разговор, что изменилось?

– Я считаю, что это внутреннее дело команды. Я не думаю, что надо обсуждать это публично. Подобные разговоры случаются.

– Команду ждет большой матч против "Зенита" на "Казань-Арене".

– Да, это будет очень сложная игра. "Зенит" – кандидат на чемпионство. Матч первого круга был одним из худших в нашем исполнении, мы его не забыли. Думаю, что это будет хорошая возможность начать положительную динамику.

Мы возвращаемся на "Казань-Арену". Поле "Центрального" не способствовало зрелищной игре. В Казани нам нравится играть везде, но на новом стадионе прекрасная атмосфера. Там приятнее и болельщикам.