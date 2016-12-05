21:54 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Фол Промеса на Бурлаке стал решающим для дальнейшего развития матча"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги от "Спартака" (1:2) высказал мнение, что его команда заслужила гораздо большего, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. 45-я минута. Михаил ВИЛКОВ предупреждает Квинси ПРОМЕСА."Спартак" - "Рубин". 6 спорных моментов

– После этого матча у меня сложилось впечатление, что мы заслужили гораздо большего, – сказал Хави Грасия. – В целом доволен, как действовала команда. В первом тайме команда хорошо поработала в обороне. Забили гол с первого же "стандарта", но, к сожалению, уйти на перерыв, ведя в счете, не удалось. Во втором тайме играли очень активно, создали много голевых моментов. Очень жаль, что пропустили второй гол. Благодарен своей команде, и мы заслуживали большего.

– Ваше видение ситуации с Промесом и Бурлаком в конце первого тайма?

– Этот момент, по сути, стал решающим для дальнейшего развития матча. Именно в численном меньшинстве мы пропустили решающий гол. В нашем прошлом выездном матче случился схожий эпизод с ударом локтем нашего футболиста. Там была дисквалификация после игры, но в этом смысла мало. Арбитр решил давать вторые желтые карточки в эпизодах, не требовавших такой строгости, – в частности, с Набиуллиным.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Zerratt_

Ну что на судейство переводить тему..

22:46 5 декабря

Тринадцатый

после матча в интервью Матч тв Грасия на этот вопрос ответил совсем не так ... он сказал обтекаемо, что-то типа судье виднее ...

22:29 5 декабря

zoolord

Он хоть сам понял, что сказал? Или переводчик прошляпил?

22:27 5 декабря

Странник-777

Гол татары забили с нарушением. Отработанный прием. Центров защиты держат руками, освобождая своего центрального напа. Фол Промеса был после свистка за нарушение правил Бурлаком. О какой красной можно тут звиздеть?

22:19 5 декабря

Singbеrt7

У него наверняка волосы дыбом от такого судейства в РФПЛ.

22:13 5 декабря

ki

Грасия молодец, реально заслуживали большего. Стандарты четко используют, да и в последние минуты вынудили СМ по-пожарить...

22:05 5 декабря

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