Хави Грасия: "Фол Промеса на Бурлаке стал решающим для дальнейшего развития матча"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги от "Спартака" (1:2) высказал мнение, что его команда заслужила гораздо большего, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– После этого матча у меня сложилось впечатление, что мы заслужили гораздо большего, – сказал Хави Грасия. – В целом доволен, как действовала команда. В первом тайме команда хорошо поработала в обороне. Забили гол с первого же "стандарта", но, к сожалению, уйти на перерыв, ведя в счете, не удалось. Во втором тайме играли очень активно, создали много голевых моментов. Очень жаль, что пропустили второй гол. Благодарен своей команде, и мы заслуживали большего.

– Ваше видение ситуации с Промесом и Бурлаком в конце первого тайма?

– Этот момент, по сути, стал решающим для дальнейшего развития матча. Именно в численном меньшинстве мы пропустили решающий гол. В нашем прошлом выездном матче случился схожий эпизод с ударом локтем нашего футболиста. Там была дисквалификация после игры, но в этом смысла мало. Арбитр решил давать вторые желтые карточки в эпизодах, не требовавших такой строгости, – в частности, с Набиуллиным.