Хави Гарсия: "В первой части сезона "Зениту" не хватало игроков"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия отметил, что главный тренер Мирча Луческу правильно готовит команду к возобновлению сезона и первой игре 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта". Также он положительно оценил работу клуба в трансферное окно этой зимой. Питерцы подписали вратаря Андрея Лунева, защитников Сергея Зуйкова, Ибрагима Цаллагова и Бранислава Ивановича и хавбеков Йоана Молло и Эрнани.

- Думаю, мы действительно каждый день набираем форму и постепенно подходим к первому официальному матчу с "Андерлехтом", - сказал Гарсия в интервью клубной пресс-службе. - Впереди у нас еще две недели, и тот план подготовки, который нам предлагает Мистер, очень хорош. Здорово, что мы проводим так много контрольных матчей, потому что именно во время игры можем чувствовать, насколько мы готовы.

Сейчас у "Андерлехта" сезон в самом разгаре, поэтому только путем такой подготовки, которую нам предлагает Луческу - с большим количеством товарищеских игр, - мы можем подойти к предстоящим матчам 1/16 финала в хорошем состоянии.

- В команде много новичков. В распоряжении тренера фактически две с половиной команды. Как вы относитесь к такой конкуренции, и можно ли по первым матчам сделать какие-то выводы о новичках?

- Конкуренция в команде повысилась. Здорово, что у нас на каждую позицию есть несколько футболистов. Это существенно повысит уровень каждого из игроков, потому что каждый знает, что место в составе никому не гарантировано, и он должен бороться за игровое время. Что касается конкретно новичков, то они все очень высокого уровня. Здорово, что они присоединились к "Зениту". Уверен, что с ними мы добьемся успеха, потому что в первой части сезона нам порой действительно не хватало игроков. Думаю, Мистеру было тяжело в ситуациях, когда кто-то получал травму.