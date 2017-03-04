Хави Гарсия: "Тяжело играть против ЦСКА"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) высоко оценил класс соперника. Игрок посетовал, что его команда не смогла реализовать свои моменты.

– Тяжело играть против ЦСКА, – сказал Хави Гарсия в эфире телеканала "Наш футбол". – Соперник сел в оборону и мы не смогли забить. Во втором тайме мы действовали чуть более динамично. Нам не хватило гола. Если "Спартак" проиграет "Краснодару", то сегодняшний результат будет не в пользу красно-белых.