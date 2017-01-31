Хави Гарсия: "План подготовки, который предлагает Луческу, очень хорош"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия отметил положительное влияние на команду интенсивных сборов под руководством Мирчи Луческу. Испанец подчеркнул, что это поможет питерцам подойти к первой официальной игре второй части сезона в оптимальной форме.

– Мы действительно каждый день набираем игровую форму, – цитирует клубная пресс-служба Гарсию. – Постепенно подходим к первому официальному матчу с "Андерлехтом". У нас впереди еще две недели, и считаю, что тот план подготовки, который предлагает Мистер, очень хорош. Здорово, что мы проводим так много контрольных матчей, поскольку именно во время игры мы можем чувствовать насколько мы готовы.

Сезон у "Андерлехта" в самом разгаре, поэтому только путем такой подготовки, которую нам предложил Луческу, с большим количеством товарищеских матчей, мы можем в хорошей форме подойти к матчам 1/16 финала Лиги Европы.