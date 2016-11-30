Хави Гарсия не сыграет с "Уфой"

Дисквалификация полузащитника "Зенита" Хави Гарсии вступает в силу с 16-го тура, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Таким образом, испанский хавбек пропустит сегодняшний домашний матч против "Уфы". В то же время отметим, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за грубый фол против защитника "Рубина" Серхио Санчеса вступает в силу с 17-го тура.

Напомним, Гарсия дисквалифицирован на три матча (два безусловно и один – условно) за удар локтем полузащитника "Краснодара" Юрия Газинского в гостевом матче 15-го тура чемпионата России. Однако дисквалификация может возрасти до шести матчей в том случае, если Газинский на сможет тренироваться 15 дней, начиная с 28 ноября.