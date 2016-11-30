Хави Гарсия не сыграет с "Уфой"

Дисквалификация полузащитника "Зенита" Хави Гарсии вступает в силу с 16-го тура, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Таким образом, испанский хавбек пропустит сегодняшний домашний матч против "Уфы". В то же время отметим, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за грубый фол против защитника "Рубина" Серхио Санчеса вступает в силу с 17-го тура.
Напомним, Гарсия дисквалифицирован на три матча (два безусловно и один – условно) за удар локтем полузащитника "Краснодара" Юрия Газинского в гостевом матче 15-го тура чемпионата России. Однако дисквалификация может возрасти до шести матчей в том случае, если Газинский на сможет тренироваться 15 дней, начиная с 28 ноября.
shpasic
Гарсия четвёртую карточку в чемпионате получил против Оренбурга и пропустил 12 тур против Томи. после этого не успел набрать ещё четыре.
17:29
shpasic
хватит уже дезынформацию распускать, Гарсия получил четвёртую жёлтую против Оренбурга и пропустил матч с Томью в 12 туре.
17:28
Старожил футбола
Почему? За перебор желтых карточек или из-за дисквы? Надо ясно писать, а не тень на плетень наводить?
17:28
avu1956
КДК дебил ы.
17:26
Adro
ну не сможет и не сможет. отдохнет зато. пусть девочка краснодарская себе нос лечит. в Зените и без Гарсии есть куму играть. Зато кдк самый кдкашный кдк на свете, одни новации
17:06
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Уф,пронесло!-сказали футболисты Уфы, снимая защитные маски с лиц.
17:06
lordblack
Так Гарсия и так не имеет права участвовать в этом матче. У него перебор ЖК. Как можно дисквалифицировать на матч, в котором ты не имеешь права участвовать? И еще, где 3 дня на апелляцию?! Решение вступает в силу по истечению этих трех дней... Дальше разумейте сами, что такое КДК и на кого оно работает.
17:05
shpasic
а некоторые ровнее)
16:59
Разбанен досрочно
забавно)). на Зените опять обкатывают уникальные решения, подводя под это базу по понятиям.)))) а Гарсию давно надо было наказывать. он почти в каждом матче так себя ведет. как и Вернблум.
16:55