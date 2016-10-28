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Хави Гарсия не сыграет против "Томи", Кришито может успеть восстановиться

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Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия в игре 1/8 финала Кубка России против "Анжи" (0:4) получил травму, сообщает Bobsoccer. По этой причине испанец и был заменен перед началом второго тайма.

Футболист не сможет принять участия в матче 12-го тура чемпионата России против "Томи", а сроки его возвращения в строй станут известны только после углубленного медицинского обследования. При этом сообщает, что к игре против клуба из Томска, скорее всего, успеет восстановиться защитник питерцев Доменико Кришито.

Дополнительная информация

http://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=365056

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала
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