Хави Гарсия не сыграет против "Томи", Кришито может успеть восстановиться

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия в игре 1/8 финала Кубка России против "Анжи" (0:4) получил травму, сообщает Bobsoccer. По этой причине испанец и был заменен перед началом второго тайма.

Футболист не сможет принять участия в матче 12-го тура чемпионата России против "Томи", а сроки его возвращения в строй станут известны только после углубленного медицинского обследования. При этом сообщает, что к игре против клуба из Томска, скорее всего, успеет восстановиться защитник питерцев Доменико Кришито.