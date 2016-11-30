Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча

Сегодня КДК РФС рассмотрел "дело Хави Гарсии" и вынес наказание испанскому полузащитнику "Зенита" в виде дисквалификации на три матча (два – безусловно, один – условно), передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Однако срок может вырасти до шести игр, если пострадавший от его удара полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский не сможет тренироваться 15 дней (начиная с 28 ноября). Напомним, в игре 15-го тура против "Краснодара" (1:2) футболист питерского клуба ударил локтем хавбека "быков", в результате чего тот на какое-то время потерял сознание и получил перелом носа.

– В понедельник мы получили письмо от "Краснодара" – клуб попросил рассмотреть данный эпизод, – сказал председатель КДК Артур Григорьянц. – После получения этого обращения мы включили вопрос в повестку дня и запросили объяснения у судьи Николаева. Николаев сказал, что ни он, ни его помощники не видели данный эпизод и поэтому никак не могли его оценить.