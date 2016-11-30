Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча

Сегодня КДК РФС рассмотрел "дело Хави Гарсии" и вынес наказание испанскому полузащитнику "Зенита" в виде дисквалификации на три матча (два – безусловно, один – условно), передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Однако срок может вырасти до шести игр, если пострадавший от его удара полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский не сможет тренироваться 15 дней (начиная с 28 ноября). Напомним, в игре 15-го тура против "Краснодара" (1:2) футболист питерского клуба ударил локтем хавбека "быков", в результате чего тот на какое-то время потерял сознание и получил перелом носа.
– В понедельник мы получили письмо от "Краснодара" – клуб попросил рассмотреть данный эпизод, – сказал председатель КДК Артур Григорьянц. – После получения этого обращения мы включили вопрос в повестку дня и запросили объяснения у судьи Николаева. Николаев сказал, что ни он, ни его помощники не видели данный эпизод и поэтому никак не могли его оценить.
lordblack
Как рецидивисту (уже была такая дисквалификация у него) могут давать УСЛОВНО?!
17:27
Adios Аmigos R.
А по моему, вполне себе адекватное решение. Ну разве что можно было не на 2 безусловно, а на три...
17:24
shpasic
12 тур против Томи он пропускал.
17:20
lordblack
shpasic, ага пять. Посмотри пропускал ли он матч после 4-ой карточки. СЭ пишет ерунду в статистике.
17:20
shpasic
просто не нужно врать. у Гарсии пять карточек) Ростов, ЦСКА, Анжи, Оренбург, ну, и Краснодар.
17:18
lordblack
Гарсия и так не имеет права участвовать в матче 16 тура. У него перебор ЖК. Как можно дисквалифицировать на матч, в котором ты не имеешь права участвовать? И еще, где 3 дня на апелляцию?! Решение КДК вступает в силу по истечению этих трех дней... Дальше разумейте сами, что такое КДК и на кого оно работает.
17:11
lordblack
Интересно почему удалили мой комментарий?! Повторю! -- Гарсия и так не имеет права участвовать в матче 16 тура. У него перебор ЖК. Как можно дисквалифицировать на матч, в котором ты не имеешь права участвовать? И еще, где 3 дня на апелляцию?! Решение вступает в силу по истечению этих трех дней... Дальше разумейте сами, что такое КДК и на кого оно работает.
17:08
merniloskut
А380726 - Вот именно! 6-го последний матч в группе ЛЧ и всё!!! Дурят как хотят!(((
17:02
mrleff
Мало. (болельщик Зенита). Такой скот в команде не нужен. Снять капитанскую повязку за такое. Хамло. Это еще судьи не поняли, что значит "пута" по-испански, которое читается по губам у него постоянно при общении с судьями.
16:55
А380726
Через 15 дней о каких тренировках может идти речь? Все будут в отпусках. Очередной фарс КДК
16:55
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
В случае, если Газинский не будет иметь возможность тренироваться и играть после 15 дней, начиная с 28 ноября, то к Хави Гарсии будет применена санкция в виде дисквалификации на 6 матчей//// -Юра, не спеши на поле,!!!!!Выздоравливай по-тихонечку! не форсируй, с носом шутки плохи! Сейчас у тебя самое время, чтобы уделить побольше внимания любимой семье.
16:53
Я за ЗОЖ
werder63 Прости, зенит, мы условно накажем, просто зрители глазастые достали)) Мы, КДК не виноваты, да наши хозяева? Мы вас не рассердили? Не ругайте нас, мы же условно, ниже низшего)) _______________________________________________________________________ Не условно а на 2 матча конкретно. А в случае если Газинский не сможет играть и после этого то на 6 матчей
16:50
V0VaN
ого!! я думал у нас ни скушников ни бомжатву не наказывают вовсе!
16:48
werder63
Прости, зенит, мы условно накажем, просто зрители глазастые достали)) Мы, КДК не виноваты, да наши хозяева? Мы вас не рассердили? Не ругайте нас, мы же условно, ниже низшего))
16:45
Тот самый Зануда
merniloskut====Там валенки с ушанками уже заканчиваются хрюкан.
16:44
merniloskut
Опять двойные стандарты! (((
16:41