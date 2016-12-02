Хавьер Грасия: "Спартак" сейчас – это лидер чемпионата"

Главный тренер казанского "Рубина" Хавьер Грасия в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против московского "Спартака" оценил уровень соперника после его последнего поражения от "Крыльев Советов" (0:4). По мнению специалиста, кадровые проблемы не должны мешать казанцам. Напомним, что поединок между командами состоится 5 декабря в Москве.

– Если команда пропускает в одном матче четыре гола, при этом за весь сезон до него пропустив всего восемь, то это серьезный удар для команды, – цитирует пресс-служба клуба Грасию. – Тем не менее, не стоит оценивать игру "Спартака" именно по этому матчу. "Спартак" – это лидер турнира сейчас, и мы понимаем, что нам предстоит играть против очень серьезного соперника.

Я считаю, что "Спартак" – очень сильная команда. Изменения претерпевают обе команды. У "Спартака" была смена тренера. С предыдущим тренером они провели всего один тур. В любом случае в любых командах так или иначе происходят какие-то изменения.

Если говорить об игровой модели, то в начале сезона "Спартак" чаще играл с пятью защитниками, сейчас они играют по такой системе реже, сейчас они чаще прибегают к системе с четырьмя защитниками. В обеих командах есть травмы, у "Спартака" травмирован Зе Луиш, есть травмированные и у нас.

– Какова ситуация с травмированными?

– У всех ребят своя динамика восстановления. Денис Ткачук, Максим Канунников следуют своей динамике восстановления. В прошлом матче у нас были футболисты, у которых по ходу игры было некоторое недомогание, поэтому мы были вынуждены их заменить. Вчера у нас был выходной, а сегодня мы возобновляем тренировки, поэтому будем отслеживать ситуацию.