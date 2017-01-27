23:46 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит", потому что не хочет "играть в снегу"

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Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя в шутку сказал, что отказался от перехода в "Зенит" из-за сурового климата в России. Ранее в СМИ появилась информация, что питерский клуб предлагал за него 18 миллионов евро.

- У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется), - цитирует Globo Esporte Тиагу Майю. - Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в "Сантосе" у меня есть неоконченные дела.

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