Харри Реднапп: "Не знаю, достаточно ли хорош Промес для "Арсенала"

Главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп в интервью "СЭ" выразил сомнение, что форвард "Спартака" Квинси Промес сможет усилить летом "Арсенал". По словам специалиста, по окончании сезона клуб покинет Арсен Венгер, и команде понадобится серьезное усиление.
– Промес может выйти и на фланге, и в центре нападения. Такие нужны "канонирам"?
– Вообще-то да, но летом "Арсенал" может перестать быть командой Арсена (Венгера. – Прим. "СЭ"). Все, что сейчас можно сказать, это то, что лондонскому клубу нужны не просто лучшие игроки – самые-самые-самые лучшие, чтобы вернуться на прежний уровень. Не знаю, так ли хорош футболист, о котором вы говорите. (Гоша ЧЕРНОВ)
Ботаникум
По-любому, этот вопрос - компетенция "Арсенала", а на "хэ-реднаппов". А вот при АГОНИЗИРУЮЩЕМ Асрене футбольная репутация и привлекательность "Арсенала" падает, хотя конкретного Квинси Промеса к топ-игрокам европейского масштаба пока не отнесёшь. Но поиграть в более сильном чемпионате молодому голландцу наверняка ХОЧЕТСЯ. Но пример с "манчестерской командировкой" его кореша Депая, талантливого игрока, ПОКАЗАТЕЛЕН, что в АПЛ получается НЕ У ВСЕХ.
17:42
Platinum1991
На фоне средних клубов Промес играет через раз, а вот на фоне европейских грандов - ПРОМЕСА НЕ ВИДНО! Как Промес играет в сборной Голландии! Десять игр ПРОВАЛИЛ с треском и плохой прессой и только с белорусами Промес забил!!! Промес не стоит тех денег, что за него просит Федун!!! А вспомните, как Промес провалил Лигу Европы со Спартаком!!! Спартак и Промес на международной арене себя НИКАК не проявит, потому что их матчи с соперниками не будут судить купленные арбитры типа Егорова, Безбородова, Мешкова, Вилкова и других - без судейской чести и совести коррупционных арбитров! В Лигу Европы Спартак пробился благодаря тому, что купленные арбитры засудили Локомотив из Москвы! Они за спартаковские уши затащили федуновцев в Лигу Европы, а там Спартак с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛСЯ! Так Спартаку и надо! В Лиге Европы федуновские деньги не играют и судей не покупают, а если посмеет подкупить, так Спартак на 10 лет отлучат от европейских кубков! А в России у Спартака коррупционные делишки ПРОЦВЕТАЮТ и благодаря судьям Спартак на первом месте!!! Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге 11 очков Спартак УКРАЛ у соперников!!! благодаря судьям! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака! На протяжении всего созана 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ! Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ! Почти все игры созана 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ! Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА! Почему молчит Мутко, Будогосский и другие! Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом!
17:38
merniloskut
Арсенал - аглицкий лузерный отстой!
17:18
Bache Gabrielsen
А я лично не знаю, достаточно ли хорош Арсенал для Промеса...
16:45