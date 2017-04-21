Харри Реднапп: "Не знаю, достаточно ли хорош Промес для "Арсенала"

Главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп в интервью "СЭ" выразил сомнение, что форвард "Спартака" Квинси Промес сможет усилить летом "Арсенал". По словам специалиста, по окончании сезона клуб покинет Арсен Венгер, и команде понадобится серьезное усиление.

– Промес может выйти и на фланге, и в центре нападения. Такие нужны "канонирам"?

– Вообще-то да, но летом "Арсенал" может перестать быть командой Арсена (Венгера. – Прим. "СЭ"). Все, что сейчас можно сказать, это то, что лондонскому клубу нужны не просто лучшие игроки – самые-самые-самые лучшие, чтобы вернуться на прежний уровень. Не знаю, так ли хорош футболист, о котором вы говорите. (Гоша ЧЕРНОВ)

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