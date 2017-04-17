Хабиб Нурмагомедов: "В этом году "Спартаку" нет равных"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил центральный матч 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1). Он отметил, что красно-белым в этом сезоне нет равных. Напомним, что столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице, на его счету 54 очка. Вторым идет ЦСКА – 44 балла, у "Зенита" третье место и 43 очка.

"Сегодня с Мишей Малютиным побывали на серьезном матче "Спартак" – "Зенит". Словами не передать обстановку, которая была на стадионе. В этом году "Спартаку" нет равных, надо это признать", – написал на своей странице в "Инстаграм" Нурмагомедов.