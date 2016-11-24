Губернатор Орловской области поздравил Селихова с успехами в карьере

Губернатор Орловской области поздравил вратаря Александра Селихова с успехами в карьере.

В адрес бывшего клуба голкипера "Амкара" поступила правительственная телеграмма, адресованная Селихову, который во вторник подписал контракт со "Спартаком".

"Уважаемый Александр!

Поздравляю вас с переходом в один из сильнейших футбольных клубов России – московский "Спартак", – говорится в сообщении. – На Орловщине вас помнят, следят за вашими спортивными успехами и достижениями. Вы сумели на собственном примере доказать, что труд и упорство помогают в осуществлении поставленных целей. Хочется надеяться, что, выступая за один из лучших российских футбольных клубов, вы сможете использовать свой спортивный потенциал на 100 процентов.

Пусть побед будет много, а редкие неудачи помогают стать вам еще более сильным и целеустремленным. Сборной России по футболу нужны молодые и перспективные кадры. У вас есть большой потенциал и все шансы защищать честь нашей страны на соревнованиях международного уровня. Хочется верить, что имя орловца Александра Селихова будет на долгие годы вписано в историю российского футбола. А у футбольных болельщиков из Орловской области будет много поводов гордиться своим земляком.

Желаю успехов и достижения новых высот в спортивной карьере.

С уважением, губернатор Орловской области В. В. Потомский".