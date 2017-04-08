Григорян заподозрил журналиста в депрессии

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отказался признавать, что его команда находится в кризисе. По его словам, люди, которые так говорят, находятся в депрессии.

- О чем хотите, о том и говорите, - заявил Григорян в эфиер телеканала "Наш футбол". - Не надо мне навязывать кризис. Не знаю, может у вас депрессия, если вы такие вопросы задаете? У нас кризиса нет. Ни у меня, ни у моей команды.

Состав? Мы играем с "Зенитом". В любом случае, к нему мы готовились тактически. Просто на одной самоотдаче "Зенит" не обыграть. А где и как сыграет Форбс, увидите по ходу игры.