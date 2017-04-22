Григорий Иванов: "Урал" играл лучше "Зенита", а судья испортил матч"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что его команда играла лучше "Зенита" в матче 24-го тура премьер-лиги, который екатеринбуржцы проиграли со счетом 0:2, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. "Урал" заканчивал матч ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому или что? Ребята сейчас спрашивают: "Григорий Викторович, почему нас так?" А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.

– Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления?

– Нет конечно. При чем здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол.

– Местные болельщики гнали вас в атаку...

– Потому что болельщиков не обманешь.

– Как команда будет играть против "Спартака" без дисквалифицированных?

– Будут играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать...

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова