16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Урал" играл лучше "Зенита", а судья испортил матч"

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Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что его команда играла лучше "Зенита" в матче 24-го тура премьер-лиги, который екатеринбуржцы проиграли со счетом 0:2, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. "Урал" заканчивал матч ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому или что? Ребята сейчас спрашивают: "Григорий Викторович, почему нас так?" А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.

– Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления?

– Нет конечно. При чем здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол.

– Местные болельщики гнали вас в атаку...

– Потому что болельщиков не обманешь.

– Как команда будет играть против "Спартака" без дисквалифицированных?

– Будут играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать...

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

Президент клуба лицо ангажированное и адекватно дать оценку не может. Игра была с небольшим преимуществом Зенита, лучше Урал точно не играл. А вот кто виноват в поражении так это думаю Павлюченко, неадекватно повёл себя, подвёл всю команду. Клубу нужно с ним или расстаться или наложить крупный штраф за такое поведение. Да и Биквалфи получил по делу две карточки.

17:41

tigana.1982

Как по мне так хамство Павлюченко и грубость Биквалфи испортили вам игру, неуважаемый!

17:34