Григорий Иванов: "Урал" играл лучше "Зенита", а судья испортил матч"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что его команда играла лучше "Зенита" в матче 24-го тура премьер-лиги, который екатеринбуржцы проиграли со счетом 0:2, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. "Урал" заканчивал матч ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
– Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому или что? Ребята сейчас спрашивают: "Григорий Викторович, почему нас так?" А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.
– Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления?
– Нет конечно. При чем здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол.
– Местные болельщики гнали вас в атаку...
– Потому что болельщиков не обманешь.
– Как команда будет играть против "Спартака" без дисквалифицированных?
– Будут играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать...
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Tribunal Z
Президент клуба лицо ангажированное и адекватно дать оценку не может. Игра была с небольшим преимуществом Зенита, лучше Урал точно не играл. А вот кто виноват в поражении так это думаю Павлюченко, неадекватно повёл себя, подвёл всю команду. Клубу нужно с ним или расстаться или наложить крупный штраф за такое поведение. Да и Биквалфи получил по делу две карточки.
17:41
tigana.1982
Как по мне так хамство Павлюченко и грубость Биквалфи испортили вам игру, неуважаемый!
17:34