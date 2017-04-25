Григорий Иванов: "У нас претензии даже не к Еськову, а к тем, кто его назначил"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что у него есть претензии к людям, которые назначили арбитра Алексея Еськова на матч 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). Глава клуба из Екатеринбурга вспомнил матч прошлого сезона против "Зенита", в котором этот же рефери поставил спорный пенальти в ворота его команды.

- Во вторник состоится заседание КДК, и мы этот матч будем обсуждать еще долго, - заявил Иванов. - Мы считаем, что были судейские ошибки, повлиявшие на результат. Сегодня говорят, что арбитр делал все по правилам ФИФА. Но болельщиков не обманешь. Они все видят и понимают. Когда в конце матча мы пошли всемером в атаку и почти забили гол, болельщики "Зенита" гнали "Урал" вперед. Есть такое выражение "мы футбольные люди". А болельщики что, не футбольные люди?

Я получил много сообщений, когда люди говорили, что мы сыграли хорошо. Из других клубов премьер-лиги тоже были. До этого матча мы не потерпели ни одного поражения в 2017 году. Но судья увидел так. Они тоже ошибаются. Считаю, что этот матч можно было доверить другому судье. У нас даже не к Еськову претензии. Претензии к руководству арбитрами. В прошлом чемпионате он обслуживал матч, во время которого открывали стадион в Екатеринбурге. Там Еськов назначил пенальти в ворота "Урала", которого не было. И тут же его снова ставят на такой праздник.