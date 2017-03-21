Григорий Иванов: "Не верю, что "Зенит" стимулировал "Локо" в матче со "Спартаком"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о финансовой стимуляции со стороны других клубов. Он отметил, что это неправильно. Также глава клуба из Екатеринбурга заметил, что "Урал" хочет продлить контракт с нападающим Романом Павлюченко.

– Как относитесь к финансовому стимулированию?

– Такое поощрение – это неправильно. Что получается, если не дадут денег, то команда не будет биться за результат? На каждый матч игроки должны выходить и сражаться за победу, они выходят на поле для болельщиков. Должны биться и показывать достойную игру в каждой встрече. Футболисты получают зарплату за свою работу. Другое дело, если клуб своим ребятам сам дает повышенные премиальные за какое-то достижение.

Читал, что "Зенит" простимулировал "Локомотив" в матче со "Спартаком". Не верю в это. Разве "Локо" не хотел победить сам в принципиальном матче?

– Есть ли ясность по продлению контракта с Павлюченко?

– Роман улетел с командой на сбор. Если он захочет продлить контракт, то останется. Не захочет – заставить я его не смогу. У меня с Павлюченко хорошие и теплые отношения, нет такого, что нужно подписать какую-то бумагу прямо сегодня. Достаточно устной договоренности. Думаю, мы придем к необходимому результату. Главное, чтобы Рома хотел и мог играть.

– Сам нападающий как-то сказал, что хочет достичь отметки в 200 голов.

– Вот это я понимаю, прекрасный стимул для футболиста! Поставил парень для себя цель и стремится ее достичь. А если мы завтра дадим ему денег и скажем, чтобы забил 200 мячей, то он может потерять мотивацию. (Сергей АСТАХОВ)