Григорий Иванов: "На деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил надежду на то, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет доведен до ума. Сейчас на арене идут работы по замене газона. Их стоимость, по разным данным, составит от 3 до 21 миллиона рублей.

– Стадион украсит нашу северную столицу, на нем комфортно будет играть, – цитирует 66.ru Иванова. – Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая – сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды.

В день, когда мы там играли, в городе пошел снег, а когда оказались внутри стадиона, то там стало жарко. Такие стадионы с раздвижной крышей как раз у нас надо строить, где много осадков выпадает. Это – комфорт болельщиков, ведь мы в первую очередь для них играем. Вот почему в холодное время года мы просим у РФС разрешения провести домашние матчи в манеже.

И я, и наши ребята не хотим там играть, хоть многие и говорят, что мы там всегда побеждаем. Сами подумайте: приедет к нам "Зенит", ЦСКА или "Спартак" – мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать. Или играть в манеже, который вмещает всего три тысячи зрителей.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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