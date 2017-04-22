16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Еськов отработал на пять с плюсом..."

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Президент "Урала" Григорий Иванов после гостевого матча 24-го тура против "Зенита" (0:2) раскритиковал работу судьи Алексея Еськова. По словам руководителя, удаления сыграли ключевую роль. Напомним, что трое игроков гостей были удалены по ходу встречи.

- Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... "Зенит" вообще не знал, куда бежать до наших удалений, - отметил Иванов. - Короче делайте выводы сами.

Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Юрий Шушеров

"Урал" конечно еще те ..... Но за сегодняшнюю игру им честь и хвала!!! Хотя особо ничего и не было б сверхестественного, если уральцы увезли хотя бы очко из Питера. К сожалению "Зенит" нынешний - посредственная команда, которая, я уверен, будет стремительно терять болельщиков из-за такой игры и гнусности за пределами поля.

16:53

баламошка

Бугага))

16:49

Vedi

Это Уралу перед финалом кубка разминка .

16:47

Нубяшка

ебть самый честный заговорил

16:42

DENsid

Обидно Иванову конечно, но команда у него боевая, главное матчи с Тереком играть в футбол, а так всё отлично. Респект Уралу за игру !

16:37

gayduk

А почему бы не привести телефон Еськова, чтобы все могли его поздравить с хорошим судейством?

16:35

Jimilian

Это же надо было так накосячить Зениту и зарядить судью не на тот тур!

16:35