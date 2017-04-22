Григорий Иванов: "Еськов отработал на пять с плюсом..."

Президент "Урала" Григорий Иванов после гостевого матча 24-го тура против "Зенита" (0:2) раскритиковал работу судьи Алексея Еськова. По словам руководителя, удаления сыграли ключевую роль. Напомним, что трое игроков гостей были удалены по ходу встречи.
- Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... "Зенит" вообще не знал, куда бежать до наших удалений, - отметил Иванов. - Короче делайте выводы сами.
Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Юрий Шушеров
"Урал" конечно еще те ..... Но за сегодняшнюю игру им честь и хвала!!! Хотя особо ничего и не было б сверхестественного, если уральцы увезли хотя бы очко из Питера. К сожалению "Зенит" нынешний - посредственная команда, которая, я уверен, будет стремительно терять болельщиков из-за такой игры и гнусности за пределами поля.
16:53
баламошка
Бугага))
16:49
Vedi
Это Уралу перед финалом кубка разминка .
16:47
Нубяшка
ебть самый честный заговорил
16:42
DENsid
Обидно Иванову конечно, но команда у него боевая, главное матчи с Тереком играть в футбол, а так всё отлично. Респект Уралу за игру !
16:37
gayduk
А почему бы не привести телефон Еськова, чтобы все могли его поздравить с хорошим судейством?
16:35
Jimilian
Это же надо было так накосячить Зениту и зарядить судью не на тот тур!
16:35