Гол Жулиану с пенальти принес "Зениту" победу над "Оренбургом"

"Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура чемпионата России - 1:0. Единственный гол в игре забил Жулиану на 17-й минуте с пенальти, который был назначен за фол Благое Георгиева на Юрии Жиркове. В концовке матча "Оренбург" имел несколько моментов для взятия ворот, но реализовать их не сумел.

Таким образом, "Зенит" набрал 49 очков, обошел на два очка ЦСКА и вышел на второе место в турнирной таблице. У команды Виктора Гончаренко матч с "Локомотивом" в запасе. Отставание "Зенита" от "Спартака" составляет восемь очков. "Оренбург" с 22 баллами остался на 13-м месте.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Томью", а "Оренбург" отправится в Самару на матч против "Крыльев Советов".

Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Оренбург" - "Зенит" - 0:1 (0:1)

Гол: Жулиану, 17 - с пенальти (0:1).

"Оренбург": Руденко, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Сиваков, Полуяхтов, Григорьев, Георгиев, Драгун, Попович (Воробьев, 75), Парняков, Дюриш (Лобжанидзе, 57).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Жирков, Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиану, Шатов, Джорджевич (Молло, 76), Данни (Кержаков, 88).

Предупреждения: Нету, 43. Шатов, 60. Смольников, 66. Цаллагов, 81. Хави Гарсия, 90.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Сафьян (Москва), Ширяев (Ставрополь).

26 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит"