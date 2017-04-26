Гол Жулиану с пенальти принес "Зениту" победу над "Оренбургом"

"Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура чемпионата России - 1:0. Единственный гол в игре забил Жулиану на 17-й минуте с пенальти, который был назначен за фол Благое Георгиева на Юрии Жиркове. В концовке матча "Оренбург" имел несколько моментов для взятия ворот, но реализовать их не сумел.
Таким образом, "Зенит" набрал 49 очков, обошел на два очка ЦСКА и вышел на второе место в турнирной таблице. У команды Виктора Гончаренко матч с "Локомотивом" в запасе. Отставание "Зенита" от "Спартака" составляет восемь очков. "Оренбург" с 22 баллами остался на 13-м месте.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Томью", а "Оренбург" отправится в Самару на матч против "Крыльев Советов".
Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
"Оренбург" - "Зенит" - 0:1 (0:1)
Гол: Жулиану, 17 - с пенальти (0:1).
"Оренбург": Руденко, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Сиваков, Полуяхтов, Григорьев, Георгиев, Драгун, Попович (Воробьев, 75), Парняков, Дюриш (Лобжанидзе, 57).
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Жирков, Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиану, Шатов, Джорджевич (Молло, 76), Данни (Кержаков, 88).
Предупреждения: Нету, 43. Шатов, 60. Смольников, 66. Цаллагов, 81. Хави Гарсия, 90.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Сафьян (Москва), Ширяев (Ставрополь).
26 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".
RomanS
На мой субъективный взгляд на поле была одна команда- Оренбург! Жаль что им немножечко нехватило фарта! Зенит не создал ни одного момента, кроме удаоа Данни. Судья раздавал бело-голубым карточки как бы пытаясь извиниться за придуманный им пенальти. Ну а Жиркову должно быть стыдно, в том эпизоде ему надо былогорчичник влепить- добежал до Благое и воткнувшись упал как обезьяна подскользнувшаяся на банане! Оле Оренбург!
19:09
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
питер мы вами гордимся,очень культурный город.Ой извините ошибка городишко
19:08
Айртон:)
Отдайте им золото, бл!)) (Ага, хренушки! Закатайте!)))
19:08
RW.irk
Алексей Х RW.irk Алексей Х Отличный дебют новичка Зенита Вилкова! Достойно заменил Еськова ================ Ах, ты ж...! Ой, некрасиво, ой некрасиво. Где мои авторские?))±+++++ на мой счёт запиши))) ============ Твой счёт чёт все увеличивается и увеличивается ))
19:07
serzheo
Луческу - домой. Такая игра нам не нужна.
19:06
RW.irk
Евдокимов жжёт))
19:05
Random_90
Хочется вспомнить Данцева: "Хоть раз выиграйте честно!"
19:04
serzheo
Хрюхи, высказались? А теперь заходим на оф. сайт ФК Оренбург и смотрим видеоролик который снимался по мотивам игры Спартак-Оренбург. Освежаем, так сказать, в памяти каким образом Спартак умудрился не проиграть...
19:04
Thomas_Boy
igorlvov __________ Нет, а ты?
19:04
Uzulius
Есть только один выход или наши судьи судят Лигу чемпиогов или наш чемпионат судят только иностранцы
19:03
Pablo_75
Отстраняясь от темы придуманного пенальти - а почему вообще команда с таким составом играет так плохо? Почему с Уралом, при двух удалениях, забили только на 86-й минуте? Что вообще с командой творится? Со Спартаком ведь довольно сильно выглядели...
19:03
Алексей Х
RW.irk Алексей Х Отличный дебют новичка Зенита Вилкова! Достойно заменил Еськова ================ Ах, ты ж...! Ой, некрасиво, ой некрасиво. Где мои авторские?))±+++++ на мой счёт запиши)))
19:03
igorlvov
Thomas_Boy.......не законно рожденный сын Орлова????
19:02
ziggy1976
17 минута...На предоплате, значит...Риски сведены к минимуму... Да, щас Дядя Жора подтянецо и будет натужно и склизко базланить про "правильное" прочтение правил (которые ясеньпень, знает только он) и прочую унылую питерскую болотную муть...Ждемс))
19:01
RW.irk
Алексей Х Отличный дебют новичка Зенита Вилкова! Достойно заменил Еськова ================ Ах, ты ж...! Ой, некрасиво, ой некрасиво. Где мои авторские?))
19:01
igorlvov
Еще один штрих к теме что РПФЛ это беспросветное днище!!!!!! Все места поделены уже на пять лет вперёд! :((( ФУ мерзость
19:01
Thomas_Boy
Уверенно, легко, на классе! Вот так и должен играть чемпион! Забили и играли по счету. "Зенит" - гордость России! Злопыхатели, убирайтесь!
19:01
SergeiSP
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН Питерские с заслуженным вам очками поздравляю.Вы можете не в кхл и тут игроков не брать.мусор просто бросьте,а судья своё сделают.Газпром рулит Бред чего писать, в КХЛ такого мощного состава, как у СКА, ни у кого нет. Конечно, можно много на судей переводить стрелки, но СКА просто объективно сильнее. Та же Магнитка, броски по 18:3 в пользу СКА, какие еще аргументы нужны. А Зенит - это уровень подвала турнирной таблицы.
19:00
Rastan
Зато комментатор был нормальный,адекватный.
19:00
kelt
И еще раз ДНО
19:00
Slim Taller
Легко,непринуждённо,на классе....
19:00
RW.irk
В одну калитку, имхо! Ух, не позавидуешь Томи, под такой каток парни попадут...
19:00
Айл би бэк
Зенит красаучик, самая мерзкая команда. Газпром купил всё, и КХЛ и РФПЛ.
18:59
баламошка
Алексей Х Отличный дебют новичка Зенита Вилкова! Достойно заменил Еськова///////////Бугага))
18:59
Вопреки
Ну что.. Болельщики "Оренбурга" пусть "благодарят" своего БЛАГО, а не слушать ангажированную Газпромом прессу, пытающуюся сделать жертву из Вилкова, которого болгарин ДВАЖДЫ вынуждал "оказать" содействие "Зениту" - арбитр не мог пропустить очевидное нарушение в штрафной. И то как ОН давал оренбургским возможность забить на последних секундах матча, при протестах питерских, с углового, говорит о том, что его пытались подставить. Не надо нас вводить в заблуждение и валить все на ВИЛКОВА... Раз МУТКО закрывает глаза на подобные спектакли, допуская участие в чемпионате команд одного спонсора, то нужно ПРОКУРАТУРЕ проявлять инициативу и запрещать добывать очки Зениту подобным образом - посмотрите на первых минутах Благо у своей штрафной напротив ворот ловит мяч руками, в расчете на опасный штрафной в сторону "Оренбурга", но Вилков решил поберечь свою репутацию и проигнорировав подарок гостям, не свистнул... Не получилось в первый раз, давайте посмотрим второй, не допустимый к игнорированию арбитром - тот же Благо откровенно сносит Жиркова в штрафной в ситуации не грозящей воротам хозяев. Что это, уважаемые руководители РФС, господин МУТКО, говорящий нам о честном футболе в России ??? Конечно, всей команде не скажешь, что нужно уступать старшему товарищу, а вот одного игрока ЧУЖОГО, с подмоченной репутацией, не сложно ??? Может быть именно для этих матчей двух газпромовских команд и разогнали комиссию по борьбе с договорняками ??? Ждем комментарии по итогам матча наших ЧЕСТНЫХ руководителей футбольных... Как они воспринимают логотипы Газпрома на футболках "Оренбурга" и "Зенита", увязывая эту картинку с возможностью получить ЧЕСТНЫЙ результат по итогам чемпионата ???
18:59
Алексей Х
Отличный дебют новичка Зенита Вилкова! Достойно заменил Еськова
18:58
SergeiSP
Нулевой Зенит, чего держат Луческу - вообще не понятно, да там пол команды надо распустить. Момент с пенальти не видел, включил в концу первого периода, игра никакая вообще.
18:58
Platinum1991
Пенальти НЕ БЫЛО! Вилков ГРУБО ошибается! Жиркову надо было давать желтую карточку за СИМУЛЯЦИЮ, но вместо этого Вилков ПРИДУМЫВАЕТ пенальти! Благо Георгиев правил в штрафной НЕ НАРУШАЛ! Жирков симулировал и сам упал на игрока Оренбурга. СКАНДАЛ!!! Очередной! Но вы не переживайте! Арбитра Вилкова отмажут и оправдают, как отмазали и оправдали всех скандальных арбитров - Еськова, Егорова, Мешкова, Безбородова, Сельдякова, Иванова, Карасёва, которые скандально судили в этом сезоне! Вилков не первый и не последний! Судейская шаражка Будогосского оправдает этот судейский скандал в очередной, уже СОТЫЙ раз в этом сезоне!
18:58
smit541
Бомжей_в, да никогда ни один из бомжацкой армии болелов не признает этого, у них всё всегда "на классе")))
18:58
Spartak-Online1
Все думали,что будет дог,ан нет просто судейку зарядили.
18:58