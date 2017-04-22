Гол "Зенита" засчитан правильно

На 90+3-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" верное решение приняла бригада судей, засчитав гол хозяев поля. Молло в момент паса от Жулиану не находился за линией офсайда – он располагался на одной линии с мячом. Первый ассистент Дмитрий Мосякин правильно не определил положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)
marksan
С.Мороз____ Слово "эксперт" - подразумевает под собой наличие определённого образования по линии того, что он экспертирует и, соответственно, определённого документа, дающего ему заниматься экспертизой. К сожалению, в нынешней России экспертов образовалось выше крыши. Я не знаю имеет ли экс-полковник ГРУ или ФСБ Бобров на право работы экспертом. Его мнение, если он не имеет подобного документа, остаётся только его личным мнением! Конечно, СЭ может его называть "экспертом", но только экспертом СЭ!
16:42
Нубяшка
на картинке даже было видно что молло дальше от ворот чем жулиано
16:38
mallwen
Офсайды у Зенита считаются правильными и голы соответственно тоже. Народное достояние, что ещё сказать.
16:36
Кaраcик
А Хусаинов - против!
16:35
marksan
kshev____ Как бы сказал полковник Бобров - "бутса Молло находилась в естественном состоянии"!
16:34
marksan
А безработный полковник, который не настоящий полковник, всё звиздит! Тёплое место нашёл!
16:32
С.Мороз
(Александр БОБРОВ)-А это кто такой вообще? Почему он ИМЕНУЯ себя экспертом....имеет право высказывать мнение под единым углом,ответ Хусаинова(человека более авторитетного и уважаемого в судейской и экспертной среде)более объективно,а "эксперт" Боров стелет соломку себе под ж.пу как последняя б.ть,наверное ждёт когда в газпром на работу пригласят, или на крестовский, в роли мальчика по вызову!С-Э гоните вы его нах....!
16:27
Platinum1991
- 1. Гол был забит игроком Зенита с нарушением правил! Иванович атаковал во вратарской вратаря Урала, который первым был на мяче! Иванович врезается во вратаря и толкает во вратарской на левую штангу ворот Урала! Такой гол незасчитывается на все 100 процентов! Но арбитр встречи Еськов СКАНДАЛЬНО и НЕПРАВОМЕРНО его засчитал! Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" не имел права засчитывать гол Бранислава Ивановича в ворота гостей. Защитник хозяев нарушил правила в голевой атаке, врезавшись во вратаря. Арбитр Еськов должен был удалить не только Романа Емельянова, но и Дзюбу. – Еськов назначил странный штрафной, с которого "Зенит" забил. Этот мяч нельзя было засчитывать! Иванович нарушил правила, врезавшись во вратаря. Дзюба заслужил красную карточку за удар локтем в спину игрока "Урала".
16:17
DoNNyJuaNito
Пустые слова. Где картинка с линией?
16:17
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
Бобров, что ты творишь?
16:16
Soulles
Что у людей с глазами ? О судьях вообще молчу.
16:16
kopot
а первый гол забит праивльно? ау..редаторы..про второй то понятно,а вот про первый интересно послушать.
16:16
kshev
Бутса Молло ближе к воротам чем мяч в момент паса, это не вне игры???
16:12