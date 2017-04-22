Гол "Зенита" засчитан правильно

На 90+3-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" верное решение приняла бригада судей, засчитав гол хозяев поля. Молло в момент паса от Жулиану не находился за линией офсайда – он располагался на одной линии с мячом. Первый ассистент Дмитрий Мосякин правильно не определил положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"