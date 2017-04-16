Гол "Спартака" засчитан верно

На 22-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" правильное решение приняла бригада арбитров, засчитав гол Квинси Промеса. В момент передачи Дениса Глушакова спартаковский нападающий не находился за линией офсайда. Как видно на повторе, ближе, чем Промес, к линии зенитовских ворот располагался Нету.

Второй судья-помощник Алексей Лунев, занимавший отличную позицию, правильно разобрался в ситуации и не зафиксировал положение "вне игры" у форварда красно-белых. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"