20:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Гол "Спартака" засчитан верно

Момент с голом Квинси Промеса. Момент с голом Квинси Промеса.
Момент с голом Квинси Промеса.
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На 22-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" "Зенит" правильное решение приняла бригада арбитров, засчитав гол Квинси Промеса. В момент передачи Дениса Глушакова спартаковский нападающий не находился за линией офсайда. Как видно на повторе, ближе, чем Промес, к линии зенитовских ворот располагался Нету.

Второй судья-помощник Алексей Лунев, занимавший отличную позицию, правильно разобрался в ситуации и не зафиксировал положение "вне игры" у форварда красно-белых. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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delacrua

задница это часть корпуса. так что задница и плечо на 1 линии.

21:04

marksan

hattabych____Смотрим внимательно! Задница на уровне правой ноги Промеса! Но спорить с СЭ в матчах Спартака пустое дело!

21:00

marksan

Obl2007____ А зачем тогда Вы здесь на форуме? Два варианта: хвалить или ругать (по-вашему) ныть? Я не прав? Экс-полковник нашёл золотую жилу, тем более, что его отец составлял расписания игр РПФЛ! Это о кумовстве в СЭ!

20:57

Obl2007

marksan Экс-полковник Бобров увидел пятку защитника, которая не дала ПРомесу оказаться вне игры! Талантливые судьи судят Спартак!=================================================================Чем недоволен ????? Ведь все правильно ! Опять нытьё!!!!

20:54

Почти

Пятка не часть тела. Пятка укращение . Судья должен был заметить это и сделать замечание футболисту.

20:51

hattabych

marksan=====Не только пятку, но и задницу не успел убрать.

20:51

marksan

Экс-полковник Бобров увидел пятку защитника, которая не дала ПРомесу оказаться вне игры! Талантливые судьи судят Спартак!

20:48

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ