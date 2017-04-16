Гол "Спартака" засчитан верно

На 22-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" правильное решение приняла бригада арбитров, засчитав гол Квинси Промеса. В момент передачи Дениса Глушакова спартаковский нападающий не находился за линией офсайда. Как видно на повторе, ближе, чем Промес, к линии зенитовских ворот располагался Нету.
Второй судья-помощник Алексей Лунев, занимавший отличную позицию, правильно разобрался в ситуации и не зафиксировал положение "вне игры" у форварда красно-белых. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 1:0 22' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/cYxFCvhkNo– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
delacrua
задница это часть корпуса. так что задница и плечо на 1 линии.
21:04
marksan
hattabych____Смотрим внимательно! Задница на уровне правой ноги Промеса! Но спорить с СЭ в матчах Спартака пустое дело!
21:00
marksan
Obl2007____ А зачем тогда Вы здесь на форуме? Два варианта: хвалить или ругать (по-вашему) ныть? Я не прав? Экс-полковник нашёл золотую жилу, тем более, что его отец составлял расписания игр РПФЛ! Это о кумовстве в СЭ!
20:57
Obl2007
marksan Экс-полковник Бобров увидел пятку защитника, которая не дала ПРомесу оказаться вне игры! Талантливые судьи судят Спартак!=================================================================Чем недоволен ????? Ведь все правильно ! Опять нытьё!!!!
20:54
Почти
Пятка не часть тела. Пятка укращение . Судья должен был заметить это и сделать замечание футболисту.
20:51
hattabych
marksan=====Не только пятку, но и задницу не успел убрать.
20:51
marksan
Экс-полковник Бобров увидел пятку защитника, которая не дала ПРомесу оказаться вне игры! Талантливые судьи судят Спартак!
20:48