Гол Самедова принес "Спартаку" победу над "Зенитом"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Отрыв красно-белых от преследователей вырос до десяти очков. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одолел "Зенит" – 2:1. У красно-белых забили Квинси Промес и Александр Самедов. У гостей отличился Артем Дзюба, забивший четвертый гол в четырех играх против бывшего клуба.

Этот успех упрочил лидерство "Спартака" в турнирной таблице. Отрыв столичной команды от идущего вторым ЦСКА вырос до десяти очков. "Зенит" остался на третьей строчке в 11 баллах от красно-белых.

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23-й тур

"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Голы: Промес, 22 (1:0). Дзюба, 66 (1:1). Самедов, 80 (2:1).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Фернанду, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Эрнани (Шатов, 46), Жулиану (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисиу, 79), Кокорин, Дзюба, Данни.

Предупреждение: Промес, 85.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Гаврилин (Владимир), Чистяков (Азов), Лунев (Новосибирск), Сельдяков (Балашиха).

16 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 43333 зрителя.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"