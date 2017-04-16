Гол Самедова принес "Спартаку" победу над "Зенитом"

В матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одолел "Зенит" – 2:1. У красно-белых забили Квинси Промес и Александр Самедов. У гостей отличился Артем Дзюба, забивший четвертый гол в четырех играх против бывшего клуба.
Этот успех упрочил лидерство "Спартака" в турнирной таблице. Отрыв столичной команды от идущего вторым ЦСКА вырос до десяти очков. "Зенит" остался на третьей строчке в 11 баллах от красно-белых.
Чемпионат России
Премьер-лига
23-й тур
"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)
Голы: Промес, 22 (1:0). Дзюба, 66 (1:1). Самедов, 80 (2:1).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Фернанду, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес.
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Эрнани (Шатов, 46), Жулиану (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисиу, 79), Кокорин, Дзюба, Данни.
Предупреждение: Промес, 85.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Гаврилин (Владимир), Чистяков (Азов), Лунев (Новосибирск), Сельдяков (Балашиха).
16 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 43333 зрителя.
Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 1:0 22' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/cYxFCvhkNo– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 1:1 66' Артём Дзюба pic.twitter.com/EOR6nfwrQ2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 2:1 80' Александр Самедов pic.twitter.com/ylEdsPnMvm– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
Adios Amigos R...
П_о_в_а_р Adios Amigos R... Как нейтральный болельщик Урала желаю победы в чемпионате Спартаку. Ибо наиграли уже почти, имхо... --------------------------- Нет, ну все люди как люди... Поздравления идут от всех вменяемых команд, и только конебомжи не уймутся никак. Грустно.(( 22:46 ============================== Рано еще, имхо. Армия Гончаренко еще не ска3ала своего слова.
22:48
П_о_в_а_р
Santa Barbara Фомальчуган ///// Santa Barbara: Каррера - румын? {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Каррера - итальянец. Это Луческу - румын. ------------------------- Луческу ща по ТВ по-итальянски шпарил лучше Карреры. Вывод: Луческу итальянец, Каррера румын... максимум болгарин.
22:47
= Даль =
П_о_в_а_р ==== продался секте. Ору.)
22:47
Фомальчуган
Наряд на Карреру - два человека, теперь: "Огласите весь список пжалуста!")
22:47
Santa Barbara
Бомжатня отстала и затрусила в = Даль =.
22:47
= Даль =
П_о_в_а_р = Даль = ------------------ Ионов,Дзюба, Повар... Глушаков, Самедов...))) Бгг.) ==== Роман Шишкин,ыы
22:46
П_о_в_а_р
#Спартак_Чемпион
22:46
П_о_в_а_р
Adios Amigos R... Как нейтральный болельщик Урала желаю победы в чемпионате Спартаку. Ибо наиграли уже почти, имхо... --------------------------- Нет, ну все люди как люди... Поздравления идут от всех вменяемых команд, и только конебомжи не уймутся никак. Грустно.((
22:46
ikleim
Поздравляю всех вменяемых болельщиков( баламошек, спартак-спартак и прочих долбо-бов -это -не касается) Спартака с титулом. С заслуженным титулом. А, в следующем году-как Бог даст. Хорошо, что в России клубов 5-6 чемпионами стать могут. Ну, а в этом- Спартак-чемпион- это-факт, а, факты-самая упрямая вещь в мире.
22:45
П_о_в_а_р
= Даль = П_о_в_а_р = Даль = ------------------- Горит, конебомжа.)) Здорово утёр его МОЙ Спартак.) Лолище просто.===== Шарфиком не утирайся, а то ОЮС приучила за 8 лет-то ------------------------------ ОЮС какую то вспомнил. Ты ап чём, конебомжа?) Спартак чемпион!)) Бугагашище.)
22:45
Santa Barbara
Фомальчуган ///// Santa Barbara: Каррера - румын? {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Каррера - итальянец. Это Луческу - румын.
22:44
= Даль =
Фомальчуган Старостин Воскрес!? - Воистину Воскрес!!!==== Вот секту прёт. Уже мертвые с косами стоят.
22:44
П_о_в_а_р
= Даль = ------------------ Ионов,Дзюба, Повар... Глушаков, Самедов...))) Бгг.)
22:44
Adios Amigos R...
Как нейтральный болельщик Урала желаю победы в чемпионате Спартаку. Ибо наиграли уже почти, имхо...
22:43
Santa Barbara
Да, Пёс облажался с прогнозом. Говорил, что по его мнению Зенит победит. Ошибся прохвост, который обанкротил команду из своей родной республики - Аланию. Отличный патриот осетинского народа! ))))))) Жириновский нормально опустил Пса на заседании Госдумы, сказав, что Вы, Газзаев, свой матч проиграли, поэтому помолчите, когда выступает лидер партии. Молодец, Владимир Вольфович!
22:42
= Даль =
П_о_в_а_р = Даль = ------------------- Горит, конебомжа.)) Здорово утёр его МОЙ Спартак.) Лолище просто.===== Шарфиком не утирайся, а то ОЮС приучила за 8 лет-то
22:42
Фомальчуган
Старостин Воскрес!? - Воистину Воскрес!!!
22:41
foreverCSKAforever
Там еще Ивановичу ж.к. не дали и свободный из штрафной площади Зенита не поставили оказывается. Ска не могут - матрасы помогут.
22:40
= Даль =
П_о_в_а_р #Я_Сектант ==== да хоть Компост.) Ионов,Дзюба, Повар....Грусно.
22:39
dv2205
П_о_в_а_р - согласен - форум по большей части и есть помойка а куда еще девать заполонивших интернет быдлосвинок -- это либо цель либо уровень сами знаете кого -у меня уже есть бан-вообще в последнее время мы забываем что это всего лишь игра а не повод для войны и оскорблений- а так да грустно от дикого капитализма демократического дерьма вседозволенности только в интернете
22:39
sakusda
вампирам забили кол!!!
22:37
П_о_в_а_р
#Я_Сектант
22:37
П_о_в_а_р
= Даль = ------------------- Горит, конебомжа.)) Здорово утёр его МОЙ Спартак.) Лолище просто.
22:37
Santa Barbara
Дзюба только и умеет оттереть соперника корпусом спиной к воротам, принять мяч и с разворота забить. Только нечасто он это делает. А так-то игрок очень средненький. Довольно медленный. И удара почти нет. Короче, дерево, если сравнивать его с ведущими игроками Европы. А гонору на миллион.
22:36
= Даль =
#Я_Сектан. === Да хоть Компас ) Бугага.
22:36
Gogoon199
Будет интересно посмотреть на новые "рекорды" поросят в лиге чемпионов.
22:36
= Даль =
П_о_в_а_р Грустно за форум СЭ.((( Не с кем за футбол затереть даже, одни неадекваты кругом.===== с Иудами никто не разговаривает,да? Проорал.))
22:35
nikvp
В этом сезоне Спартак заслужил чемпионство. Желание и самоотдача у них ныне на высоте. Про лигу чемпионов поговорим осенью. Кому-то черный Промес не нравится. Но Вагнер Лав и Халк тоже блондинами не были.
22:35
= Даль =
П_о_в_а_р = Даль = П_о_в_а_р = Даль = ---------------- Не пиши мне больше.==== я Иудам не пишу . за 2 тыщи сердце продал и прималася к секте. ------------------------- #Я_Сектан. А тебе игнор.===== Не пиши мне больше. Иуда. Орнул с тебя)
22:33
SP2
А шо, Спартак в футбол играет? ))) Чемпион по давлению на другие команды - да. На судей - да. По грубой игре - да (даже сегодня в такие подкаты кидались, что ужас). В общем, становится понятно, почему Спартак поднял такую истерию вокруг судейства. С обычным судейством, без указаний Будогосского - два пенальти и удаление в каждой игре - норма для Спартака. А как можно вообще обсуждать игру команды, для которой главное было - судейство!!! Цирк!!!
22:33