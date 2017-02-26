Гол Луиза Адриану принес "Спартаку" победу над "Сарпсборгом"

"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Испании с минимальным счетом обыграл норвежский "Сарпсборг". Единственный мяч забил нападающий Луиза Адриану. На счету бразильского форварда пять голов в пяти товарищеских встречах.

Отметим, что главный тренер спартаковцев Массимо Каррера не произвел ни одной замены.

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) – "Сарпсборг" (Норвегия) – 1:0 (0:0)

Гол: Луиз Адриану, 59.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Макеев, Самедов, Глушаков, Фернанду, Зобнин, Попов, Луиз Адриану.

"Сарпсборг": Кристиансен, Альбек, Ростед, Эстли (Сундли, 89), Томассен, Халворсен (Твейта, 75), Закариассен, Нильсен (Хансен, 78), Трондсен (Йергенсен, 75), Линдберг (Хайнц, 60), Мортенсен (Ларсен, 75).

26 февраля. Марбелья.

Трансляция матча "Спартак" – "Сарпсборг"