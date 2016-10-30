Гол Кокорина позволил "Зениту" догнать "Спартак"

"Зенит" в домашнем матче 12-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Томь". Единственный мяч забил Александр Кокорин.
Эта победа позволила "Зениту" догнать лидирующий "Спартак" – у команд по 28 очков. В следующем туре питерская команда сыграет на выезде против "Терека" (6 ноября), а томская – примет красно-белых (5 ноября).
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Томь" (Томск) – 1:0 (1:0)
Гол: Кокорин, 27 (1:0).
"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Кришито, Нету, Чернов, Маурисиу (Юсупов, 71), Жулиану, Витсель, Кокорин (Джорджевич, 77), Дзюба, Шатов (Мак, 65).
"Томь": Коченков, Тишкин, Дьяков, Жиров, Комбаров, Дроппа (Баляйкин, 65), Дудиев, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61).
Предупреждения: Попов, 15. Дьяков, 49. Витсель, 49. Дроппа, 60. Кришито, 67. Кудряшов, 89. Юсупов, 90+2.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Демешко (Химки), Богач (Люберцы).
30 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
MAYERICK
foreverCSKAforever _________________________________________ А, вообще, зря пыжишься - пони в этом году даже в призах не будут.....
19:26
Chibisov
foreverCSKAforever скорее всего гинер договорится,что бы в воротах матчей лиги чемпионов стояли акинфеев и чепчугов и возможно великая серия имеет шанс закончится)Кстати для вас сейчас и дандолк с томью космос)
19:26
PitersS
Хочется сказать просто-пошли вы на ХУ-тор с такой игрой? Весь комментарий Орлова сводился к одной фразе-задумано здорово, но не получилось. Когда на работе у спецов не получается все время, их с работы гонят, а не миллионы платят. Мне стыдно было бы получая такие деньги, перед тысячами болельщиков валять "ваньку". Луческу, вроде, переживает, а этим ослам все побоку.. Каждый год сливают и Кубки и Чемпионат, валяя на поле дурака и не имея желания, хоть сколько, напрячься.
19:24
Chibisov
foreverCSKAforever после вчерашнего матча и игры цска я понял,что в монако будет совсем плохо и великое ПРЕДСТАВЛЕНИЕ будет продолжено,одним словом цирк и кони)
19:24
foreverCSKAforever
Chibisov, мы их драли неоднократно в последнее время и на Открытии, и на закрытии, как и Локо, а все серии рано или поздно заканчиваются. Так же закончится серия с Дандолками и Томями и наступит Бенфика. Не удивлюсь, если УЕФА введет к тому времени "новые правила", которые позволят Лодыгину и Кержакову стоять в воротах одновременно.
19:21
Chibisov
foreverCSKAforever правда потом было 9-3,но это лирика,а вот рекорд в лиге чемпионов вратаря земель армейских я уверен на ВЕКА)Ты наверное был маленьким еще мальчиком,ноя вот помню 0-6 от марселя в лиге чемпионов,да и рома вас не так давно в космос запускала.Но с тобой спорить это как ссать против ветра,а факт в том,что сейчас два лидера в чемпионате,а цска в семи очках позади и без игроков,игры и возможности усиления,так что в этом году удел цска попасть в лигу европы.
19:20
MAYERICK
foreverCSKAforever MAYERICK, кто-то же должен представлять страну в главном европейском турнире, пока другие прозябают в кубках интертото. _________________________________________________ Каждый год "ЭТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ" заканчивается НАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЗОРОМ и только.....
19:19
foreverCSKAforever
MAYERICK, кто-то же должен представлять страну в главном европейском турнире, пока другие прозябают в кубках интертото.
19:16
Chibisov
foreverCSKAforever я смотрю ты быстро отошел от спартаковского порева,вчера вся страна видела очередную пенку от вратаря республики и особенно действие пенсионеров в защите и пустого места в нападении.Да и напомни всем здесь как вы сами с томью сыграли?Уж не в этом матче судья забыл пенальти в ворота цска поставить?
19:15
foreverCSKAforever
Chibisov, почему же не вспоминают? 7:1 от 09.04.2016 для меня так же незабываемы, как и 7:1 от 10.05.2003.
19:14
MAYERICK
foreverCSKAforever МАЖОРИК, ты уже отошел после дагестанской лезгинки? И что ты можешь сказать про Акинфеева, когда в твоей команде даже нет игрока на его позицию? Просто случайные люди меняют друг друга через матч в рамке. ______________________________________________ Подожди, дебеленок, и через пару дней ты увидишь продолжение незыблемого УЖЕ ВЕКАМИ продолжение рекорда ладошкина в ЛЧ.....
19:14
фантазиста
Хотелось бы верить, что Томь и в следующем туре будет также неуступчива. Тогда у Спама, опьяненного победой над ЦСКА, могут возникнуть проблемы. Трудовые 3 очка.
19:12
foreverCSKAforever
МАЖОРИК, ты уже отошел после дагестанской лезгинки? И что ты можешь сказать про Акинфеева, когда в твоей команде даже нет игрока на его позицию? Просто случайные люди меняют друг друга через матч в рамке.
19:10
МаксВ
У-уууу-ф! У Луческу чуть еп сердце не остановилось. Мирча, не бойся. Твое время придет с Тереком. Там твои бревна покажут себя во всей красе)))))))). Посмотрим как Кукарекорин там закалачивать будет. Там супер.......зда российского футбола и мяча коснуться не сможет. Ничего. Коснется потом губами горлышка с расстройства. Помогает. Вызовет пару девчушек и завершит так, как Суаресу и не снилось. Вперед зенит!!!!
19:06
Chibisov
foreverCSKAforever спектакли цска привык с мордовией устраивать,но про это в армейской среде не вспоминают.
19:05
Гетеродин
Если Томь так дома будет играть против Спама, то победит.
19:04
Chibisov
Без блеска,но три очка не пахнут,ну и сил на ирландцев оставили.
19:04
SSergey
чемпионская игра... чемпионский состав...
19:03
AMS
Мне понравилась игра Чернова, перспективный парень
19:03
equusest
спокойно, по счету, на классе. при игре на 2 фронта не обязательно каждый матч феерить)
19:01
MAYERICK
foreverCSKAforever Спектакль почище екатеринбургского ______________________________ ЕВрейтор, что-то тебя-клоуна не видно было вчера на триумфе ладошкина, тупых центральных тяжеловозов, оглобли кальсонов Траоре и т.д......
19:01
Andrei777777
Зенит - с очередной победой ! Коням остается грустно ржать . Сочувствую...
19:00
П_о_в_а_р
Журавель приди, Зенит прогони!
19:00
Лавджой
На фоне вчерашней игры Спартака тухленько. Болельщик Зенита.
18:59
foreverCSKAforever
Спектакль почище екатеринбургского.
18:57
SSergey
Вымучили...
18:56