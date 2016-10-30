Гол Кокорина позволил "Зениту" догнать "Спартак"

"Зенит" в домашнем матче 12-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Томь". Единственный мяч забил Александр Кокорин.

Эта победа позволила "Зениту" догнать лидирующий "Спартак" – у команд по 28 очков. В следующем туре питерская команда сыграет на выезде против "Терека" (6 ноября), а томская – примет красно-белых (5 ноября).

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Премьер-лига

12-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Томь" (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: Кокорин, 27 (1:0).

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Кришито, Нету, Чернов, Маурисиу (Юсупов, 71), Жулиану, Витсель, Кокорин (Джорджевич, 77), Дзюба, Шатов (Мак, 65).

"Томь": Коченков, Тишкин, Дьяков, Жиров, Комбаров, Дроппа (Баляйкин, 65), Дудиев, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61).

Предупреждения: Попов, 15. Дьяков, 49. Витсель, 49. Дроппа, 60. Кришито, 67. Кудряшов, 89. Юсупов, 90+2.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Демешко (Химки), Богач (Люберцы).

30 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Томь"