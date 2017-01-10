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Гол Глушакова в ворота "Амкара" признан болельщиками "Спартака" лучшим в 2016 году

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"Спартак" на своем официальном сайте объявил, что гол полузащитника Дениса Глушакова в ворота "Амкара" в матче премьер-лиги 20 ноября был признан самым лучшим в 2016 году.

Лучший гол определили голосованием болельщиков "Спартака". За этот забитый мяч отдали голоса 32,88 процента опрошенных.

Чуть меньше голосов (32,03 процента) набрал гол Глушакова в ворота "Рубина" 5 декабря. Третье место занял гол Джано Ананидзе в ворота "Оренбурга" 16 сентября (7,59 процента голосов).

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97976/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Айртон

Гол сам по себе шикарный.) А обстоятельства, в которых он был забит, на последней минуте, против автобуса, принёсший победу, делают его сказкой, голом-мечтой для болельщиков любого клуба.)

14:44

баламошка

Грацио, Гробовщик)

14:25

Jean4

Гол в ворота Рубина вообще ковыряшка какая-то, с рикошетом по центру ворот залетела. Какое 2-е место? =)))

14:07

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