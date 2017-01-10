Гол Глушакова в ворота "Амкара" признан болельщиками "Спартака" лучшим в 2016 году

"Спартак" на своем официальном сайте объявил, что гол полузащитника Дениса Глушакова в ворота "Амкара" в матче премьер-лиги 20 ноября был признан самым лучшим в 2016 году.
Лучший гол определили голосованием болельщиков "Спартака". За этот забитый мяч отдали голоса 32,88 процента опрошенных.
Чуть меньше голосов (32,03 процента) набрал гол Глушакова в ворота "Рубина" 5 декабря. Третье место занял гол Джано Ананидзе в ворота "Оренбурга" 16 сентября (7,59 процента голосов).
Айртон
Гол сам по себе шикарный.) А обстоятельства, в которых он был забит, на последней минуте, против автобуса, принёсший победу, делают его сказкой, голом-мечтой для болельщиков любого клуба.)
14:44
баламошка
Грацио, Гробовщик)
14:25
Jean4
Гол в ворота Рубина вообще ковыряшка какая-то, с рикошетом по центру ворот залетела. Какое 2-е место? =)))
14:07