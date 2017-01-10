Гол Глушакова в ворота "Амкара" болельщиками "Спартака" признан лучшим в 2016 году

"Спартак" на своем официальном сайте объявил, что гол полузащитника Дениса Глушакова в ворота "Амкара" 20 ноября был признан самым лучшим в 2016 году. Лучший гол определили болельщики "Спартака" голосованием. За этот забитый мяч отдали голоса 32,88 процента опрошенных.
Чуть меньше голосов (32,03 процента) набрал гол Глушакова в ворота "Рубина" 5 декабря. Третье место занял гол Джано Ананидзе в ворота "Оренбурга" 16 сентября – 7,59 процента голосов.
баламошка
Грацио, Гробовщик)
14:25
sidorovv1991
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14:22
Jean4
Гол в ворота Рубина вообще ковыряшка какая-то, с рикошетом по центру ворот залетела. Какое 2-е место? =)))
14:07