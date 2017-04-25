Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "Уралом"

В матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одолел "Урал" – 1:0. Автором единственного гола стал Фернанду.
Красно-белые лидируют в таблице премьер-лиги, временно увеличив свой отрыв от идущего вторым ЦСКА до 10 очков. Правда, у армейцев есть еще игра в запасе - в среду против "Локомотива". "Урал" пока занимает 10-ю позицию.
Напомним, что в рамках 26-го тура чемпионата "Спартак" встретится в дерби с ЦСКА. Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля.
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)
Гол: Фернанду, 23.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Самедов (Тигиев, 88), Фернанду, Зобнин, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Мельгарехо.
"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Данцев, Павленко, Коробов (Серченков, 77), Димитров (Ломакин, 82), Лунгу, Ильин.
Предупреждения: Попов, 51. Балажиц, 73.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Семенов (Гатчина), Богач (Люберцы).
25 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".
"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #СпартакУрал 1:0 23' Лукас Фернандо pic.twitter.com/gHVo92yL0i– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 апреля 2017 г.
Thomas_Boy
Айртон:) _______ Папа всё знал?)) ___________ Папа болеет за "Реал". Не за Великий "Спартак".
21:58
James Gang
Мельгареху с Поповым гнать в три шеи, те ещё мазилы... Ни принять толком мяч не могут, ни по воротам попасть!
21:58
Brother Beyond
Чесный пацан Леха161, иди, грамматику учи. Не позорь родителей.
21:57
van der sar
Без страсти,без огня, просто на классе...но мы победили. Много эмоций выплеснули, конечно,в игре с "Зенитом", до этой игры и после этой игры. Трудно собраться...но в игре с армейцами, думаю,вернём себе победную карму, вернём и огонь и страсть. Короче, спартачи, с победой!
21:54
Brother Beyond
Нормальная трудовая победа. У коней в их чемпионские сезоны таких тоже много было. Но тогда их глоры орали, что всё супер, а теперь слюни пускают. Бомжи - то же самое.
21:53
Лионель МЕССИ
баламошка Лионель МЕССИ Отличный матч, спасибо командам за игру! Теперь всей Барселоной ждём настоящей битвы в дерби Оренбург - Зенит. Уверен, этот матч по накалу должен превзойти даже недавнее эль-классико. Правда, отсутствие Дзюбы и Кокорина делает Орен безусловным фаворитом, но уверен, что Зенит даст настоящий бой хозяевам и докажет недоброжелателям, что у команды есть игра, а Мирча на правильном пути. По крайней мере мы с Суаресом и Неймаром уверены в этом!///////////////////////Бугага)) Теперь у нас в тусе и король футбола завёлся. 21:46 =========================== Просто объективный взгляд на вещи. Уж кто-кто, а мы в Каталонии разбираемся в настоящем футболе.
21:53
Знаток1964
Урал сдал игру сегодня......в протест Прошлого Питерского Беспредела......Забил сам себе в начале матча и пробегал не напрягаясь весь матч.......Эмоции нужны на 2 Мая.....
21:52
RW.irk
Alukard1349 У них в матче с бомжами аж трёх основных удалили!И как они должны были играть?! ================ Ну Спартак же как-то играл без 3 основных?
21:52
Yevgeniy.GM
Угораешь над жестким чисамбой заднего прохода у недображелателей Спартака))))
21:52
Леха161
мясо ты нам надоело. не надо
21:51
бронепоезд
Tomai10 ---------Так же думаю,но кого это здесь остонавливает,друг- друга на пасеку посылают спросить у медведя-что круче мать твою мёд или малина?
21:51
Rastan
Урал играл без трёх ключевых игроков, после тяжелейшей игры с позорным судейством.Тарханов ездил на похороны старшего брата...А местные тролли, даже в этой ситуации остаются жи_вот_ными...
21:50
Santa Barbara
Умиляют чудики, которые пекутся о результатах российских клубов в Евро кубках. Больше половины футболистов, выходящих на поле в составах этих клубов - легионеры. Тренеры зачастую тоже легионеры. Особенно в Зените. И какое отношение все они имеют к России? Только такое, что в ней работают? Или просто российские патриоты?
21:50
баламошка
King's Bounty IIII баламошка Испражнение теперь каждый день в ретузы и гаттузо прудит, когда в таблицу смотрит. Глупое болотное жабло. ___________ они еще друг у друга куюсоси !///////////////////////Я думаю что "они" вообще одно лицо. Они - оно. Или на крайняк Испражнение и Гаттузо - сиамские близнецы, которые постоянно друг друга прут.
21:49
TRISP
После чемпионства Спартака у различных излучений и испражнений будет прогрессирующей психоз, министерству здравоохранения нужно уже сейчас готовить палаты в дурке.
21:48
Леха161
эмо мальчики , секта, секта секта , что еще известно об этой команде ?
21:48
Знаток1964
Alukard1349 У тебя мозг ....как у Курицы.....дальше своего клюва ничего не видишь ДЕБИЛ
21:48
Alukard1349
Знаток,ты и в очках слепой!По каким соображениям то?!У тебя видимо и с памятью совсем плохо!У них в матче с бомжами аж трёх основных удалили!И как они должны были играть?!И откуда такие неадекваты берутся?!
21:47
Леха161
как мерзко. такой чемпион нам не нужен
21:47
баламошка
Лионель МЕССИ Отличный матч, спасибо командам за игру! Теперь всей Барселоной ждём настоящей битвы в дерби Оренбург - Зенит. Уверен, этот матч по накалу должен превзойти даже недавнее эль-классико. Правда, отсутствие Дзюбы и Кокорина делает Орен безусловным фаворитом, но уверен, что Зенит даст настоящий бой хозяевам и докажет недоброжелателям, что у команды есть игра, а Мирча на правильном пути. По крайней мере мы с Суаресом и Неймаром уверены в этом!///////////////////////Бугага)) Теперь у нас в тусе и король футбола завёлся.
21:46
Знаток1964
Alukard1349 Договорняки в нашем чемпе играют только кавказцы и бомжи......Купи очки недоумок.......Урал сегодня проиграл Спартаку по идейным соображениям......если видел их игру с Зенитом
21:45
King's Bounty IIII
баламошка Испражнение теперь каждый день в ретузы и гаттузо прудит, когда в таблицу смотрит. Глупое болотное жабло. ___________ они еще друг у друга куюсоси !
21:43
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
че там иванов? молчит? сопли жует уже?
21:43
sproper
hattabych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да!!!!!!!!!!!!!!! На тебя
21:42
Лионель МЕССИ
Отличный матч, спасибо командам за игру! Теперь всей Барселоной ждём настоящей битвы в дерби Оренбург - Зенит. Уверен, этот матч по накалу должен превзойти даже недавнее эль-классико. Правда, отсутствие Дзюбы и Кокорина делает Орен безусловным фаворитом, но уверен, что Зенит даст настоящий бой хозяевам и докажет недоброжелателям, что у команды есть игра, а Мирча на правильном пути. По крайней мере мы с Суаресом и Неймаром уверены в этом!
21:42
баламошка
Испражнение теперь каждый день в ретузы и гаттузо прудит, когда в таблицу смотрит. Глупое болотное жабло.
21:41
Tomai10
не знаю как кто, я увидел дебильный рикошет(ДУРАК) и не назначенный пен. чемпиону, а вы? про игру с 2 составом средней команды молчу, ожидаемо. чему радуетесь?? хотя претенденты не лучще.... Е..... чемпионат, унылое ....
21:40
Айртон:)
Thomas_Boy Папа всё знал?))
21:40
баламошка
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и/////////////Ты от Андерлехта ли далеко убежал, тупой миллиардерный выпердыш?
21:40
вояка
Игра вышла сильно странной; временами казалось что урал не очень-то и спешит хотя бы приблизиться к воротам спартака .... не знаю, может это и только показалось. С фланга на фланг урал так же мяч не пулял,; даже не пытался, хотя там (почти всегда) совсем одиноко стоял в полном одиночестве крайний хав....... похоже победы красно-белых хотели и они .... уж забашляли или как .... но победа питера пару дней назад ... в общем понятно.
21:40