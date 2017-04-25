Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "Уралом"

В матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одолел "Урал" – 1:0. Автором единственного гола стал Фернанду.

Красно-белые лидируют в таблице премьер-лиги, временно увеличив свой отрыв от идущего вторым ЦСКА до 10 очков. Правда, у армейцев есть еще игра в запасе - в среду против "Локомотива". "Урал" пока занимает 10-ю позицию.

Напомним, что в рамках 26-го тура чемпионата "Спартак" встретится в дерби с ЦСКА. Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: Фернанду, 23.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Самедов (Тигиев, 88), Фернанду, Зобнин, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Мельгарехо.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Данцев, Павленко, Коробов (Серченков, 77), Димитров (Ломакин, 82), Лунгу, Ильин.

Предупреждения: Попов, 51. Балажиц, 73.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Семенов (Гатчина), Богач (Люберцы).

25 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"