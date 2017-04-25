21:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "Уралом"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Урал" - 1:0. Хозяева празднуют забитый мяч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Урал" - 1:0. Хозяева празднуют забитый мяч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одолел "Урал" – 1:0. Автором единственного гола стал Фернанду.

Красно-белые лидируют в таблице премьер-лиги, временно увеличив свой отрыв от идущего вторым ЦСКА до 10 очков. Правда, у армейцев есть еще игра в запасе - в среду против "Локомотива". "Урал" пока занимает 10-ю позицию.

Напомним, что в рамках 26-го тура чемпионата "Спартак" встретится в дерби с ЦСКА. Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: Фернанду, 23.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Самедов (Тигиев, 88), Фернанду, Зобнин, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Мельгарехо.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Данцев, Павленко, Коробов (Серченков, 77), Димитров (Ломакин, 82), Лунгу, Ильин.

Предупреждения: Попов, 51. Балажиц, 73.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Семенов (Гатчина), Богач (Люберцы).

25 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"

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http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (74)
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Thomas_Boy

Айртон:) _______ Папа всё знал?)) ___________ Папа болеет за "Реал". Не за Великий "Спартак".

21:58

James Gang

Мельгареху с Поповым гнать в три шеи, те ещё мазилы... Ни принять толком мяч не могут, ни по воротам попасть!

21:58

Brother Beyond

Чесный пацан Леха161, иди, грамматику учи. Не позорь родителей.

21:57

van der sar

Без страсти,без огня, просто на классе...но мы победили. Много эмоций выплеснули, конечно,в игре с "Зенитом", до этой игры и после этой игры. Трудно собраться...но в игре с армейцами, думаю,вернём себе победную карму, вернём и огонь и страсть. Короче, спартачи, с победой!

21:54

Brother Beyond

Нормальная трудовая победа. У коней в их чемпионские сезоны таких тоже много было. Но тогда их глоры орали, что всё супер, а теперь слюни пускают. Бомжи - то же самое.

21:53

Лионель МЕССИ

баламошка Лионель МЕССИ Отличный матч, спасибо командам за игру! Теперь всей Барселоной ждём настоящей битвы в дерби Оренбург - Зенит. Уверен, этот матч по накалу должен превзойти даже недавнее эль-классико. Правда, отсутствие Дзюбы и Кокорина делает Орен безусловным фаворитом, но уверен, что Зенит даст настоящий бой хозяевам и докажет недоброжелателям, что у команды есть игра, а Мирча на правильном пути. По крайней мере мы с Суаресом и Неймаром уверены в этом!///////////////////////Бугага)) Теперь у нас в тусе и король футбола завёлся. 21:46 =========================== Просто объективный взгляд на вещи. Уж кто-кто, а мы в Каталонии разбираемся в настоящем футболе.

21:53

Знаток1964

Урал сдал игру сегодня......в протест Прошлого Питерского Беспредела......Забил сам себе в начале матча и пробегал не напрягаясь весь матч.......Эмоции нужны на 2 Мая.....

21:52

RW.irk

Alukard1349 У них в матче с бомжами аж трёх основных удалили!И как они должны были играть?! ================ Ну Спартак же как-то играл без 3 основных?

21:52

Yevgeniy.GM

Угораешь над жестким чисамбой заднего прохода у недображелателей Спартака))))

21:52

Леха161

мясо ты нам надоело. не надо

21:51

бронепоезд

Tomai10 ---------Так же думаю,но кого это здесь остонавливает,друг- друга на пасеку посылают спросить у медведя-что круче мать твою мёд или малина?

21:51

Rastan

Урал играл без трёх ключевых игроков, после тяжелейшей игры с позорным судейством.Тарханов ездил на похороны старшего брата...А местные тролли, даже в этой ситуации остаются жи_вот_ными...

21:50

Santa Barbara

Умиляют чудики, которые пекутся о результатах российских клубов в Евро кубках. Больше половины футболистов, выходящих на поле в составах этих клубов - легионеры. Тренеры зачастую тоже легионеры. Особенно в Зените. И какое отношение все они имеют к России? Только такое, что в ней работают? Или просто российские патриоты?

21:50

баламошка

King's Bounty IIII баламошка Испражнение теперь каждый день в ретузы и гаттузо прудит, когда в таблицу смотрит. Глупое болотное жабло. ___________ они еще друг у друга куюсоси !///////////////////////Я думаю что "они" вообще одно лицо. Они - оно. Или на крайняк Испражнение и Гаттузо - сиамские близнецы, которые постоянно друг друга прут.

21:49

TRISP

После чемпионства Спартака у различных излучений и испражнений будет прогрессирующей психоз, министерству здравоохранения нужно уже сейчас готовить палаты в дурке.

21:48

Леха161

эмо мальчики , секта, секта секта , что еще известно об этой команде ?

21:48

Знаток1964

Alukard1349 У тебя мозг ....как у Курицы.....дальше своего клюва ничего не видишь ДЕБИЛ

21:48

Alukard1349

Знаток,ты и в очках слепой!По каким соображениям то?!У тебя видимо и с памятью совсем плохо!У них в матче с бомжами аж трёх основных удалили!И как они должны были играть?!И откуда такие неадекваты берутся?!

21:47

Леха161

как мерзко. такой чемпион нам не нужен

21:47

баламошка

Лионель МЕССИ Отличный матч, спасибо командам за игру! Теперь всей Барселоной ждём настоящей битвы в дерби Оренбург - Зенит. Уверен, этот матч по накалу должен превзойти даже недавнее эль-классико. Правда, отсутствие Дзюбы и Кокорина делает Орен безусловным фаворитом, но уверен, что Зенит даст настоящий бой хозяевам и докажет недоброжелателям, что у команды есть игра, а Мирча на правильном пути. По крайней мере мы с Суаресом и Неймаром уверены в этом!///////////////////////Бугага)) Теперь у нас в тусе и король футбола завёлся.

21:46

Знаток1964

Alukard1349 Договорняки в нашем чемпе играют только кавказцы и бомжи......Купи очки недоумок.......Урал сегодня проиграл Спартаку по идейным соображениям......если видел их игру с Зенитом

21:45

King's Bounty IIII

баламошка Испражнение теперь каждый день в ретузы и гаттузо прудит, когда в таблицу смотрит. Глупое болотное жабло. ___________ они еще друг у друга куюсоси !

21:43

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

че там иванов? молчит? сопли жует уже?

21:43

sproper

hattabych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да!!!!!!!!!!!!!!! На тебя

21:42

Лионель МЕССИ

Отличный матч, спасибо командам за игру! Теперь всей Барселоной ждём настоящей битвы в дерби Оренбург - Зенит. Уверен, этот матч по накалу должен превзойти даже недавнее эль-классико. Правда, отсутствие Дзюбы и Кокорина делает Орен безусловным фаворитом, но уверен, что Зенит даст настоящий бой хозяевам и докажет недоброжелателям, что у команды есть игра, а Мирча на правильном пути. По крайней мере мы с Суаресом и Неймаром уверены в этом!

21:42

баламошка

Испражнение теперь каждый день в ретузы и гаттузо прудит, когда в таблицу смотрит. Глупое болотное жабло.

21:41

Tomai10

не знаю как кто, я увидел дебильный рикошет(ДУРАК) и не назначенный пен. чемпиону, а вы? про игру с 2 составом средней команды молчу, ожидаемо. чему радуетесь?? хотя претенденты не лучще.... Е..... чемпионат, унылое ....

21:40

Айртон:)

Thomas_Boy Папа всё знал?))

21:40

баламошка

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и/////////////Ты от Андерлехта ли далеко убежал, тупой миллиардерный выпердыш?

21:40

вояка

Игра вышла сильно странной; временами казалось что урал не очень-то и спешит хотя бы приблизиться к воротам спартака .... не знаю, может это и только показалось. С фланга на фланг урал так же мяч не пулял,; даже не пытался, хотя там (почти всегда) совсем одиноко стоял в полном одиночестве крайний хав....... похоже победы красно-белых хотели и они .... уж забашляли или как .... но победа питера пару дней назад ... в общем понятно.

21:40