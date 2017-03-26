Гол Данни на 90-й минуте принес "Зениту" победу в товарищеской игре с "Уфой"

Товарищеская встреча между "Зенитом" и "Уфой" завершилась минимальной победой хозяев поля. Единственный гол в матче на 90-й минуте забил полузащитник Данни. Результативной передачей отметился защитник Доменико Кришито.
Товарищеский матч
"Зенит" – "Уфа" – 1:0 (0:0)
Гол: Данни, 90 (1:0).
"Зенит": Лодыгин (Лунев, 46), Цаллагов, Новосельцев, Ломбертс, Кришито, Молло, Эрнани, Хави Гарсия (Мусаев, 82), Маурисиу, Данни, Кержаков (Юсупов, 46).
"Уфа": Шелия, Стоцкий, Аликин, Никитин, Живоглядов, Сысуев, Сафрониди (Йокич, 75), Ванек, Пауревич, Зубарев (Пуцко, 56), Фатаи.
Предупреждение: Маурисиу, 58.
26 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
И на этом все! 1:0 на "Петровском". С победой, сине-бело-голубые!#ЗенитУфа pic.twitter.com/X9riiFornP– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 26 марта 2017 г.