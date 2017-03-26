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Гол Данни на 90-й минуте принес "Зениту" победу в товарищеской игре с "Уфой"

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Товарищеская встреча между "Зенитом" и "Уфой" завершилась минимальной победой хозяев поля. Единственный гол в матче на 90-й минуте забил полузащитник Данни. Результативной передачей отметился защитник Доменико Кришито.

Товарищеский матч

"Зенит" – "Уфа" – 1:0 (0:0)

Гол: Данни, 90 (1:0).

"Зенит": Лодыгин (Лунев, 46), Цаллагов, Новосельцев, Ломбертс, Кришито, Молло, Эрнани, Хави Гарсия (Мусаев, 82), Маурисиу, Данни, Кержаков (Юсупов, 46).

"Уфа": Шелия, Стоцкий, Аликин, Никитин, Живоглядов, Сысуев, Сафрониди (Йокич, 75), Ванек, Пауревич, Зубарев (Пуцко, 56), Фатаи.

Предупреждение: Маурисиу, 58.

26 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

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Материалы REN-TV

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