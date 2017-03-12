Гол "Амкара" засчитан правильно

На 33-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, засчитав гол хозяев поля. Зенитовцы пытались доказать, что автор гола Гиголаев находился в положении "вне игры", однако видеоповтор позволяет поддержать первого ассистента Антона Кобзева.

Гиголаев либо располагался на одной линии с Кришито, либо заступил за линию офсайда сантиметров на 5-10, что судье-помощнику в динамике заметить невозможно. В таких ситуациях ассистентам рекомендовано поступать в пользу атаки – то есть не фиксировать офсайд и продолжать игру. Что Кобзев и сделал. (Александр БОБРОВ)