Гол "Амкара" в ворота "Зенита" засчитан правильно

На 33-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, засчитав гол хозяев поля. Зенитовцы пытались доказать, что автор гола Роланд Гиголаев находился в положении "вне игры", однако видеоповтор позволяет поддержать первого ассистента Антона Кобзева.
Гиголаев либо располагался на одной линии с Доменико Кришито, либо заступил за линию офсайда сантиметров на 5-10, что судье-помощнику в динамике заметить невозможно. В таких ситуациях ассистентам рекомендовано поступать в пользу атаки – то есть не фиксировать офсайд и продолжать игру. Что Кобзев и сделал. (Александр БОБРОВ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АмкарЗенит 1:0 33' Роланд Гиголаев pic.twitter.com/9ucwHEc4uG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 марта 2017 г.
Бешеный валенок
федункупилгазпром
14:20
alex221083
И тут Спартак виноват!)))) за собой лучше следите, свое бревно в глазу не видно?)))
13:56
Perry_Garr
т.е. офсайд все-таки был, но когда забиваются голы соперникам спартака, ассистентам рекомендовано поступать в пользу спартака? все так и поняли..
13:44
Джонакор
Бобров в своем стиле - сместить акцент на незначащий момент. Нарушение было на Анюкове, судья должен был дать свисток до паса Анене еще. Как это писаку только держат на работе?
13:43
novic
Да уж коммент. Вопрос только один. Было положение вне игры или не было? "эксперт"признает - было. И нет такого правила 10-15 см. (хотя здесь было больше).
13:43
DENsid
Офсайда скорее всего не было, но ссылаться на видеоповторы из Перми - это что-то с чем-то )))
13:42
serzheo
ахахаха московитые жгут)))))))))))))))
13:37
marksan
А как же с 3-м голом ЦСКА во вчерашнем матче? Там динамике было гораздо больше, да и сантиметры те же!
13:34