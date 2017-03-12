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Гол "Амкара" в ворота "Зенита" засчитан правильно

33-я минута. Гол "Амкара" в ворота "Зенита". Фото "СЭ" 33-я минута. Гол "Амкара" в ворота "Зенита". Фото "СЭ" 33-я минута. Гол "Амкара" в ворота "Зенита". Фото "СЭ"
33-я минута. Гол "Амкара" в ворота "Зенита". Фото "СЭ"
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На 33-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, засчитав гол хозяев поля. Зенитовцы пытались доказать, что автор гола Роланд Гиголаев находился в положении "вне игры", однако видеоповтор позволяет поддержать первого ассистента Антона Кобзева.

Гиголаев либо располагался на одной линии с Доменико Кришито, либо заступил за линию офсайда сантиметров на 5-10, что судье-помощнику в динамике заметить невозможно. В таких ситуациях ассистентам рекомендовано поступать в пользу атаки – то есть не фиксировать офсайд и продолжать игру. Что Кобзев и сделал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит" 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Бешеный валенок

федункупилгазпром

14:20

alex221083

И тут Спартак виноват!)))) за собой лучше следите, свое бревно в глазу не видно?)))

13:56

Perry_Garr

т.е. офсайд все-таки был, но когда забиваются голы соперникам спартака, ассистентам рекомендовано поступать в пользу спартака? все так и поняли..

13:44

Джонакор

Бобров в своем стиле - сместить акцент на незначащий момент. Нарушение было на Анюкове, судья должен был дать свисток до паса Анене еще. Как это писаку только держат на работе?

13:43

novic

Да уж коммент. Вопрос только один. Было положение вне игры или не было? "эксперт"признает - было. И нет такого правила 10-15 см. (хотя здесь было больше).

13:43

DENsid

Офсайда скорее всего не было, но ссылаться на видеоповторы из Перми - это что-то с чем-то )))

13:42

serzheo

ахахаха московитые жгут)))))))))))))))

13:37

marksan

А как же с 3-м голом ЦСКА во вчерашнем матче? Там динамике было гораздо больше, да и сантиметры те же!

13:34

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