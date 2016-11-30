Годвин Обадже: "Контракт со "Спартаком"? Буду ждать информации от своего агента"

Нападающий "Вики Туристс" Годвин Обадже, находившийся на просмотре в "Спартаке" на протяжении нескольких недель, считает, что ему потребовалось 2 дня для адаптации к климатическим условиям в России. По словам нигерийского форварда, суровые реалии российской погоды не станут для него проблемой, если красно-белые все-таки предложат игроку контракт.

– Играть в России очень непросто, – приводит Sportinglife слова Обадже. – Погода, конечно, здесь очень сурова, но у меня нет проблем с адаптацией. Приезд в Россию на просмотр в "Спартак" стал для меня новым опытом, однако я привык к сложным погодным условиям в течение двух дней.

Тренировки в составе красно-белых проходили один раз в день. Самое главное, что я могу отметить – это более глубокий упор на тактическую работу, чем здесь, в Нигерии, где на занятиях больше внимания уделяется физической работе. Для меня это важный опыт, который, уверен, пригодится мне в будущем.

Что касается итогового решения о продолжении карьеры, могу сказать, что переговоры со "Спартаком" продвигались хорошо. В любом случае, я буду отталкиваться от информации своего агента. Ничего нового он пока не сообщал.