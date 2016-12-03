Годвин Обадже: "Был шокирован, когда узнал, будто я не прошел медосмотр в "Спартаке"

Нападающий "Вики Туристс" Годвин Обадже опроверг слухи о том, что он провалил медицинский осмотр в "Спартаке", поэтому еще не подписал контракт с московским клубом. 19-летний форвард проходил просмотр в составе красно-белых на протяжении нескольких недель.

– В одной из контрольных игр я забил два мяча, несмотря на холод, который, нужно сказать, был для меня непростой проблемой, – цитирует Owngoalnigeria Обадже. – Но Бог дал мне возможность преуспеть в том матче. Я был шокирован, узнав, что кто-то считает, будто я провалил медосмотр. У меня на руках есть медицинское заключение. Я могу доказать всем сомневающимся, что абсолютно здоров.