Глушаков забил 10-й гол за "Спартак"

Мяч в ворота "Амкара" в матче 14-го тура премьер-лиги стал для Дениса Глушакова десятым за "Спартак" в чемпионатах России. Полузащитник стал 42-м футболистом, отличившимся за красно-белых 10 раз. Интересно, что "Спартак" победил в восьми из девяти матчей, в которых отличился его нынешний капитан. (Кирилл БУРДАКОВ)
Голы Глушакова за "Спартак"
|
Дата
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
Вратарь
|
10.11.2013
|
Зенит (д)
|
84’ (4:2)
|
4:2
|
Юрий ЛОДЫГИН
|
01.08.2014
|
Рубин (г)
|
74’ (3:0)
|
4:0
|
Сергей РЫЖИКОВ
|
04.12.2014
|
Ростов (д)
|
75’ (1:1)
|
1:1
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
22.11.2015
|
Краснодар (д)
|
27’ (1:1)
|
3:1
|
Андрей ДИКАНЬ
|
22.11.2015
|
Краснодар (д)
|
53’ (3:1)
|
3:1
|
Андрей ДИКАНЬ
|
18.03.2016
|
Анжи (г)
|
31’ (2:0)
|
4:0
|
Евгений ПОМАЗАН
|
16.04.2016
|
Зенит (г)
|
21’ (2:1)
|
2:5
|
Юрий ЛОДЫГИН
|
15.10.2016
|
Ростов (д)
|
53’ (1:0)
|
1:0
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
29.10.2016
|
ЦСКА (д)
|
19’ (1:0)
|
3:1
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
20.11.2016
|
Амкар (д)
|
90+1’ (1:0)
|
1:0
|
Александр СЕЛИХОВ