20:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков забил 10-й гол за "Спартак"

0
0
0

Мяч в ворота "Амкара" в матче 14-го тура премьер-лиги стал для Дениса Глушакова десятым за "Спартак" в чемпионатах России. Полузащитник стал 42-м футболистом, отличившимся за красно-белых 10 раз. Интересно, что "Спартак" победил в восьми из девяти матчей, в которых отличился его нынешний капитан. (Кирилл БУРДАКОВ)

Голы Глушакова за "Спартак"

Дата

Соперник

Минуты голов

Счет

Вратарь

10.11.2013

Зенит (д)

84’ (4:2)

4:2

Юрий ЛОДЫГИН

01.08.2014

Рубин (г)

74’ (3:0)

4:0

Сергей РЫЖИКОВ

04.12.2014

Ростов (д)

75’ (1:1)

1:1

Стипе ПЛЕТИКОСА

22.11.2015

Краснодар (д)

27’ (1:1)

3:1

Андрей ДИКАНЬ

22.11.2015

Краснодар (д)

53’ (3:1)

3:1

Андрей ДИКАНЬ

18.03.2016

Анжи (г)

31’ (2:0)

4:0

Евгений ПОМАЗАН

16.04.2016

Зенит (г)

21’ (2:1)

2:5

Юрий ЛОДЫГИН

15.10.2016

Ростов (д)

53’ (1:0)

1:0

Сослан ДЖАНАЕВ

29.10.2016

ЦСКА (д)

19’ (1:0)

3:1

Игорь АКИНФЕЕВ

20.11.2016

Амкар (д)

90+1’ (1:0)

1:0

Александр СЕЛИХОВ
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ