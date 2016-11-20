Глушаков забил 10-й гол за "Спартак"

Мяч в ворота "Амкара" в матче 14-го тура премьер-лиги стал для Дениса Глушакова десятым за "Спартак" в чемпионатах России. Полузащитник стал 42-м футболистом, отличившимся за красно-белых 10 раз. Интересно, что "Спартак" победил в восьми из девяти матчей, в которых отличился его нынешний капитан. (Кирилл БУРДАКОВ)

Голы Глушакова за "Спартак"