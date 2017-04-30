Глушаков вывел "Спартак" вперед после ошибки Васина

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вновь вывел "Спартак" вперед в матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Произошло это на 51-й минуте.

Нападающий красно-белых Зе Луиш вошел в штрафную соперника, пробил мимо Игоря Акинфеева, однако защитник армейцев Виктор Васин смог остановить мяч до линии ворот. Далее Васин не стал сразу выбивать мяч, а решил сохранить его для своей команды – Роман Зобнин "обокрал" армейца, подоспевший Ивелин Попов сделал передачу на Глушакова, который поразил уже пустые ворота.

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"