Глушаков стал победителем "йо-йо"-теста

Игроки "Спартака" сегодня прошли так называемый "йо-йо"-тест, победителем которого стал капитан красно-белых Денис Глушаков. Тест представляет собой бег на кратчайшие дистанции с определенной скоростью, причем скорость эта постоянно возрастает. Чем меньше сил остается у спринтеров, тем быстрее надо преодолевать следующий отрезок.

По словам самих футболистов, такого рода бег в рваном темпе, поскольку после определенного пройденного пути полагаются паузы, отнимает гораздо больше энергии и эмоций, чем стайерский забег вокруг поля.

"Представьте себе, игроки преодолевают на максимуме столько отрезков, сколько могут выдержать, – говорится в сообщении на официальном сайте "Спартака". – Естественно, со временем число участников постепенно сокращается, и нередко из группы, состоящей из пяти человек, до "финиша" добираются двое или один. Как это и случилось в последнем забеге, когда капитан "Спартака" Денис Глушаков в одиночку завершал соревнование. Причем с лучшим результатом дня".

Вечернее занятие было не столь нагрузочным по сравнению с утренним. Практически во всех упражнениях использовался мяч. Отмечается, что игроки получали истинное удовольствие. Что бы они ни делали: занимались тактикой, совершенствовали технику или же играли в футбол на ограниченном участке поля с определенным количеством касаний и без.

На завтра главный тренер "Спартака" Массимо Каррера также запланировал две тренировки.