Глушаков поздравил Самедова с переходом в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил Александра Самедова с переходом в стан красно-белых из "Локомотива". Он пожелал удачи своему новоиспеченному одноклубнику.

– Вернулся в родные пенаты! – подписал совместное фото в Instagram Глушаков. – Удачи, Санек!