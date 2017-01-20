Глушаков поздравил Самедова с переходом в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил Александра Самедова с переходом в стан красно-белых из "Локомотива". Он пожелал удачи своему новоиспеченному одноклубнику.
– Вернулся в родные пенаты! – подписал совместное фото в Instagram Глушаков. – Удачи, Санек!
Вернулся в родные пенаты! 🔴⚪Удачи,Санёк!!🔴⚪#новый #игрок#спартак #москва #россия #удачи #краснобелые #самедов#глушаков #russia #repost #moscow #spartak #spartakmoscow #сборы #абудаби #эмираты #подготовка #тренировка #gim #физика #болельщики #фратрия #лукойл #сборнаяроссиипофутболу #сборнаяроссии #8#19 #футбол#спорт
ЗЮК
Я за ЗОЖ 2 вечных лузера, Ты и твой любовник.
17:53 20 января
Mamoru
А чего хэштегов так мало?
16:03 20 января
Я за ЗОЖ
2 вечных лузера
15:32 20 января
bond1951
2 преда туда сюда не будет удачи таким игрочишкам....
15:31 20 января