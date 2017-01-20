15:14 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков поздравил Самедова с переходом в "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил Александра Самедова с переходом в стан красно-белых из "Локомотива". Он пожелал удачи своему новоиспеченному одноклубнику.

– Вернулся в родные пенаты! – подписал совместное фото в Instagram Глушаков. – Удачи, Санек!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК

Я за ЗОЖ 2 вечных лузера, Ты и твой любовник.

17:53 20 января

Mamoru

А чего хэштегов так мало?

16:03 20 января

Я за ЗОЖ

2 вечных лузера

15:32 20 января

bond1951

2 преда туда сюда не будет удачи таким игрочишкам....

15:31 20 января

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