15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков поздравил маму с днем рождения

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков поздравил свою маму Галину с днем рождения. Хавбек принимает участие в сборе национальной команды.

Футболист не выходил на поле в товарищеском матче с Кот-д`Ивуаром (0:2), но готовится к встрече с Бельгией, которая пройдет 28 марта в Сочи в общей группе.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Вгыгел

это в первый раз , раз такое событие . хороший мальчик .

16:14

самарец

ну в таком случае поздравляю свою маму с наступающим днём рождения ! всех ей благ и здоровья!!!

16:05

Знаток1964

Это просто МОЛНИЯ...какая то ....а не рядовое сообщение......Сегодня все Вечерние Газеты выйдут с заголовками НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ о Героическом поступке ГЛУШАКОВА.....А Черчесов....сделает ему 28 марта выходным днем

15:57

Пиитерец

А сколько старушек перевел через дорогу за неделю Денис Г.?

15:44

Тот самый Зануда

Да,совсем забыл.А маме Дениса крепкого здоровья и долгих,счастливых лет!

15:42

Тот самый Зануда

Пользуясь случаем передаю привет куму,свату,зятю,дочери,друзьям из города Шатуры московской области,и всем,всем,всем,кого я знаю!

15:40

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