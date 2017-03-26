Глушаков поздравил маму с днем рождения

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков поздравил свою маму Галину с днем рождения. Хавбек принимает участие в сборе национальной команды.
Футболист не выходил на поле в товарищеском матче с Кот-д`Ивуаром (0:2), но готовится к встрече с Бельгией, которая пройдет 28 марта в Сочи в общей группе.
Вгыгел
это в первый раз , раз такое событие . хороший мальчик .
16:14
самарец
ну в таком случае поздравляю свою маму с наступающим днём рождения ! всех ей благ и здоровья!!!
16:05
Знаток1964
Это просто МОЛНИЯ...какая то ....а не рядовое сообщение......Сегодня все Вечерние Газеты выйдут с заголовками НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ о Героическом поступке ГЛУШАКОВА.....А Черчесов....сделает ему 28 марта выходным днем
15:57
Пиитерец
А сколько старушек перевел через дорогу за неделю Денис Г.?
15:44
Тот самый Зануда
Да,совсем забыл.А маме Дениса крепкого здоровья и долгих,счастливых лет!
15:42
Тот самый Зануда
Пользуясь случаем передаю привет куму,свату,зятю,дочери,друзьям из города Шатуры московской области,и всем,всем,всем,кого я знаю!
15:40