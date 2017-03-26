Глушаков поздравил маму с днем рождения

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков поздравил свою маму Галину с днем рождения. Хавбек принимает участие в сборе национальной команды.

Футболист не выходил на поле в товарищеском матче с Кот-д`Ивуаром (0:2), но готовится к встрече с Бельгией, которая пройдет 28 марта в Сочи в общей группе.