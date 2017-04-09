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Глушаков посвятил свой гол памяти дяди

Полузащитник "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ празднует гол в ворота "Уфы". Фото ФК "Уфа".
Полузащитник "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ празднует гол в ворота "Уфы". Фото ФК "Уфа".
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Капитан "Спартака" Денис Глушаков, забив первый мяч в ворота "Уфы", упал на колени и воздел руки к небу. Таким образом, как Глушаков подтвердил корреспонденту "СЭ", он посвятил гол памяти своего дяди Валерия Глушакова, известного в прошлом футболиста "Спартака" и ЦСКА, который ушел из жизни 29 марта. (Игорь РАБИНЕР)

"Спартак" и пенальти - вещи совместимые! //
Между "Спартаком" и ЦСКА. Памяти Валерия Глушакова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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mrazotka

"дяди". СЭ, такой СЭ

20:12

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