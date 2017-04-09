Глушаков посвятил свой гол памяти дяди

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, забив первый мяч в ворота "Уфы", упал на колени и воздел руки к небу. Таким образом, как Глушаков подтвердил корреспонденту "СЭ", он посвятил гол памяти своего дяди Валерия Глушакова, известного в прошлом футболиста "Спартака" и ЦСКА, который ушел из жизни 29 марта. (Игорь РАБИНЕР)

"Спартак" и пенальти - вещи совместимые! //

Между "Спартаком" и ЦСКА. Памяти Валерия Глушакова