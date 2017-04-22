Глушаков получил красную карточку в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" получил красную карточку. Хавбек наказан на 76-й минуте за фол против Александра Гацкана. Примечательно, что сначала главный арбитр встречи Михаил Вилков вытащил из кармана желтую карточку, но затем передумал.

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"