18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков получил красную карточку в матче с "Ростовом"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" получил красную карточку. Хавбек наказан на 76-й минуте за фол против Александра Гацкана. Примечательно, что сначала главный арбитр встречи Михаил Вилков вытащил из кармана желтую карточку, но затем передумал. 

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!! И ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ, ГОСПОДА!!!!!!

19:41

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Простимуллировали Ростов, это и ежу понятно, с нами рубка а с конями мертвяки мертвяками...

19:33

Byram

Пять матчей не мог "Ростов" никому не забить, но с аутсайдером игра пошла! :-) Три гола закатили!

18:59

зенит-супер-чемпион

поделом невежде. за наезд на судью дисквалифицировать на месяц.

18:42

alex-ls

да чисто в мяч, зато Нобоа красиво изобразил, но игру бы не спасли - играли плохо. без напов надо было катать мяч и ждать

18:40

FINIX

Сыграно чисто в мяч. Я понимаю, почему Глушака так взбесило.

18:39

alex-ls

а где анализ боброва? ау бобров

18:33

Странник-777

Глушакова лупят в кость, он играет в мяч. Ему - красную....

18:33

Странник-777

Сегодня и вчера - День свистуна в черных трусах.

18:32

aдвокат Хиддинк смеётся первым..

Судьи сегодня и вчера на высоте. Недосягаемы. И ведь отмажут всех...

18:30

vavl

Глушаков привык, что ему можно всё. На этот раз Федун не заплатил, очевидно?

18:29

DENsid

Это заговор однозначно !

18:27

tryam

Глух просто на него наехал...типа какая еще карточка...и получил в ответку

18:18

marksan

Оборжаться можно! Глушака удалили! Сегодня день Арбитра Будогосского?

18:18

engaer

Че-то расслабились. Решили с самым сильным из оставшихся соперников не играть.

18:18