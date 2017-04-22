Глушаков получил красную карточку в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" получил красную карточку. Хавбек наказан на 76-й минуте за фол против Александра Гацкана. Примечательно, что сначала главный арбитр встречи Михаил Вилков вытащил из кармана желтую карточку, но затем передумал.
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!! И ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ, ГОСПОДА!!!!!!
19:41
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Простимуллировали Ростов, это и ежу понятно, с нами рубка а с конями мертвяки мертвяками...
19:33
Byram
Пять матчей не мог "Ростов" никому не забить, но с аутсайдером игра пошла! :-) Три гола закатили!
18:59
зенит-супер-чемпион
поделом невежде. за наезд на судью дисквалифицировать на месяц.
18:42
alex-ls
да чисто в мяч, зато Нобоа красиво изобразил, но игру бы не спасли - играли плохо. без напов надо было катать мяч и ждать
18:40
FINIX
Сыграно чисто в мяч. Я понимаю, почему Глушака так взбесило.
18:39
alex-ls
а где анализ боброва? ау бобров
18:33
Странник-777
Глушакова лупят в кость, он играет в мяч. Ему - красную....
18:33
Странник-777
Сегодня и вчера - День свистуна в черных трусах.
18:32
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
Судьи сегодня и вчера на высоте. Недосягаемы. И ведь отмажут всех...
18:30
vavl
Глушаков привык, что ему можно всё. На этот раз Федун не заплатил, очевидно?
18:29
DENsid
Это заговор однозначно !
18:27
tryam
Глух просто на него наехал...типа какая еще карточка...и получил в ответку
18:18
marksan
Оборжаться можно! Глушака удалили! Сегодня день Арбитра Будогосского?
18:18
engaer
Че-то расслабились. Решили с самым сильным из оставшихся соперников не играть.
18:18